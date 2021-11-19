Вести Чувашии, 45 (1770) № 19.11.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 186 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 10 августа 2009 г. № 50».

Указ Главы Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 187 «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 188 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 189 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 ноября 1996 г. № 129».

Указ Главы Чувашской Республики от 13 ноября 2021 года № 190 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 191 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 192 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2018 г. № 36».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 ноября 2021 года № 641-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 650-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 668-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 671-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 672-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 677-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 678-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 542 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 545 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 233».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2021 года № 546 «О распределении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики муниципальным районам, занявшим призовые места по итогам проведения экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 549 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 550 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 551 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 г. № 79».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 552 «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 553 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 554 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 555 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2016 г. № 47».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 559 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 560 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2015 г. № 74».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 561 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 961-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 968-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 974-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 976-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 979-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 982-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 983-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 984-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 986-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 987-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 988-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 989-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 990-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 993-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 1004-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1006-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1007-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1008-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 ноября 2021 года № 1013-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 ноября 2021 года № 1014-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 ноября 2021 года № 1015-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 ноября 2021 года № 1018-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 1022-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 1023-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 1024-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 1026-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1030-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1032-р.

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 ноября 2021 года № 03-03/732 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 19 июля 2019 г. № 03/1-03/557».

Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 18.06.2021 г. по административному исковому заявлению прокуратуры Чувашской Республики о признании недействующим в части абзаца сорок седьмого раздела VII Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2020 №762 (в редакции от 12.05.2021 № 189) и о решении Судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.10.2021 г. по решению Верховного Суда Чувашской Республики от 18.06.2021 г.

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Информационное сообщение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на ноябрь и декабрь 2021 года о регулируемой деятельности.

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