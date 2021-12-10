Вести Чувашии, 48 (1773) № 10.12.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 194 «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562, в муниципальном образовании городе Чебоксары Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022–2026 годы».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 195 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года, № 196 «О присуждении премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности 2021 года».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 197 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 40».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 198 «О члене Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 199 «О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 г. № 137».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 697-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 698-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 699-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 701-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 703-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 704-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 712-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года № 579 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года № 580 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 585 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий, на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 586 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 г. № 160».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 589 «О предоставлении дотаций на поощрение преобразования муниципальных образований путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование – муниципальный округ».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 591 «Об установлении случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 592 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2011 г. № 88».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 596 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 599 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2021 года № 1070-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 1072-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1085-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1086-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 1099-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 1100-р.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2021 года № 01/06-872 «Об утверждении производственных программ Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом», осуществляющего холодное водоснабжение (техническая вода) и водоотведение, на 2021-2022 годы».

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 декабря 2021 года № 65-19/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска» объекта капитального строительства «Обвалочный цех, холодильное помещение», расположенного по адресу: Чувашская Республика, сети города г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, земельный участок с кадастровым номером 21:02:000000:38553, в индивидуальном порядке».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 01/06-875 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Чувашской Республики, на 2022 год».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 01/06-877 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Полигон», осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов, на 2022-2024 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 01/06-878 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 01/06-847».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 01/06-879 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 01/06-242».

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 03-03/717 «Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2022-2025 годы».

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 октября 2021 года № 129 «Об организации целевого приема граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.10.2021 г., регистр. № 7232).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 1954 «О мерах по установлению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.11.2021 г., регистр. № 7240).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 ноября 2021 года № 36-16/т «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Чебоксары Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.11.2021 г., регистр. № 7251).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 ноября 2021 года № 35-16/т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.11.2021 г., регистр. № 7258).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 ноября 2021 года № 32-16/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 ноября 2019 г. № 57-17/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7263).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 ноября 2021 года № 33-16/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 июня 2017 г. № 30-9/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7264).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 ноября 2021 года № 34-16/т «Об установлении тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый публичным акционерным обществом «Химпром» теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Чувашской Республики на 2022-2026 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7265).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2021 года № 43-16/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2020 г. № 27-21/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.11.2021 г., регистр. № 7266).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 38-16/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 21 ноября 2019 г. № 85-16/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7270).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 37-16/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 7-4/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7271).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 851 «Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6/72 и № 7/80, расположенных в населенном пункте Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7273).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 39-16/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2019 г. № 65-14/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7275).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 40-16/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 59-22/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7276).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 41-16/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 июня 2020 г. № 10-6/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7277).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 42-16/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июня 2019 г. № 15-7/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7279).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 761 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 декабря 2016 г. № 1409» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7280).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 октября 2021 года № 793 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 ноября 2017 г. № 1153» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.11.2021 г., регистр. № 7281).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 1971 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 г. № 1067» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2021 г., регистр. № 7283).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 ноября 2021 года № 44-17/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 сентября 2019 г. № 31-12/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7285).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 ноября 2021 года № 45-17/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 июля 2019 г. № 25-9/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7286).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 ноября 2021 года № 46-16-17/т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в Чувашской Республике, на 2022 - 2026 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7287).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 01-05/559 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Петро павловская церковь, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Комсомольская, д. 112 а» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2021 г., регистр. № 7288).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 47-17/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 января 2020 г. № 3-3/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7292).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2021 года № 48-17/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 января 2021 г. № 2-1/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2021 г., регистр. № 7293).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2021 года № 50-18/в «Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом» на 2021-2022 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.11.2021 г., регистр. № 7296).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) фактической информации за ноябрь 2021 года о регулируемой деятельности.

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