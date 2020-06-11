Тантăш № 21 (4690) 11.06.2020

11 Çĕртме, 2020

* Чĕри витĕр кăларать

* Онлайн-лагерьте те кăсăклă

* Шăнкăртатса шыв юхать

* Социальный проект "Ровесник" газеты "Тантăш"

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Тантăш
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