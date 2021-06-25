Тантӑш № 23 (4742) 25.06.2021

ЧӐВАШ ялесенче йамра кашламалла

Нумай пулмасть Патăрьел районĕнчи Пăлапуç Пашьел шкулĕнче командировкăра пултăмăр. Çуллахи лагереçӳрекен ачасемпе тĕлпулу ирттертĕмĕр. Асăннă шкулти вĕренекенсем пĕри тепринчен хастар та маттур. Пире мĕн тĕрлĕ кăна ыйту памарĕç-ши, мĕнпе кăна кăсăкланмарĕç-ши тавçăруллăскерсем. Пуринчен те уйрăлса тăраканни, хăйне евĕрли Зот Степанов пулчĕ. Маттур та ылтăн алăллă вĕренекенпе сире те паллаш-тарас килет.

Чах—чеп ферми ущасшан

Зот вĕренӳ çулне «4» тата «5» паллăсемпе вĕçлесе 7-мĕш класа куçнă. Ял ачине пĕчĕкренех ӳсен-тăран тĕнчи кăсăклантарать. Пахчара ĕçлеме юратаканскер хĕвел çаврăнăш, пăрçа тата тĕрлĕ культура çитĕнтерет. Шăрăхра вăрлăх сухан çумламалла чухне те айккине пăрăнмасть. Ашшĕ-амăшне те хуçалăха тытса пыма çăмăл маррине арçын ача ăнланать. Вăл йышлă çемьере çитĕнет, вĕсем пиллĕкĕн. Зот пĕррехинче ашшĕ-амăшĕпе Шупашкара килсен хăйне нимле тутлă çимĕç те мар, авокадо туянса пама ыйтнă. Паллах, çывăх çыннисене тĕлĕнтернĕ. Çимĕçе çинĕ хыççăн унăн вăррине пăрахман арçын ача, шыва янă, кайран çĕр çине лартнă. Тропик çĕршывĕсенче çитĕнекен авокадо халĕ Зотăн чӳрече ани çинче ӳсет. Цитрус çимĕçĕсене килĕштерет арçын ача. Çавна май килĕнче халь мандарин йывăçĕсем ӳсеççĕ. Вĕсемсĕр пуçне малашне персик, апельсин, лимон çитĕнтересшĕн. Ахальтен биологи предметне килĕштермест ĕнтĕ арçын ача. <...>

Елена Атаманова

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Лучший художник года

В народе говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Такой мастерицей кисти, творцом прекрасного и просто одаренной во всем личностью можно назватьучащуюся

9-го класса Балабаш-Баишевской школы Батыревского района Ксению Степанову. Она с 5 лет пишет портреты и пейзажи, которые завораживают и очаровывают своей необыкновенной красотой, и захватывают дух. Девушка обнаружила в себе задатки художника благодаря детской программе «Давайте рисовать», которую показывают по каналу «Карусель». Однажды, посмотрев ее, она решила попробовать себя в технике написания картин и портретов и поняла, что ей интересно и душевно необходимо такое художественное творчество.

Ксюша рассказала, что в рисовании ей помогает и поддерживает мама Вероника Юрьевна, в основном в качестве первоначального критика.

В 5-ом классе девочка постаралась еще улучшить свои навыки с помощью интернет-видеоуроков по рисованию и со временем достигла большого прогресса. В ее портфолио огромное количество дипломов и грамот с республиканских и районных конкурсов, в которых она одержала заслуженную победу: «Краски Чувашии – 2020», «Мое счастливое детство», «Сегодня праздник – Новый год!», «Права человека – глазами ребенка», «Звонкие краски осени», «С Днем Защитника Отечества», «Чувашия – аграрный край». Также она три года подряд удостаивалась звания «Лучший художник года», так как занимала призовые места в школьных выставках и конкурсах рисунка (2018-2020 г.). <...>

Ирина Чернова

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Знакомство с оригами

С целью развития внимательности, памяти, мелкой моторики и выработки усидчивости воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» в отряде «Лучики» на прошлой неделе организовали знакомство с искусством оригами.

Оригами – занятие интересное и полезное не только для детей, но и для взрослых. Совместное создание поделок из бумаги сближает школьников. Дети обожают мастерить не только из бумаги, но и из цветной бумаги, картона, природных материалов, пластилина. Это отличный способ для того, чтобы провести время с пользой. Такая работа развивает фантазию, с их помощью закрепляются полезные навыки и умения. <...>

Лидия Басова

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