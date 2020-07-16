Тантăш № 26 (4695) 16.07.2020

16 Утă, 2020

* Юлташне инкекре пăрахман

* Социальный проект "Ровесник" газеты "Тантăш"

* Ытарайми Крым асран тухмасть

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Тантăш
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