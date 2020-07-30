Тантăш № 28 (4697) 30.07.2020

30 Утă, 2020

* Стараюсь подавать хороший пример

* «Чĕлхе, истори — чуна çывăх»

* «Пилеш»: яркость чувашского фольклора

Тантăш
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