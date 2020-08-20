Тантăш № 31 (4700) 20.08.2020

20 Çурла, 2020

Яна Красновăпа Сергей Егоров Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ А.В. Кочетов ячĕллĕ кадет корпусĕнче вĕренеççĕ. Çамрăксем иккĕшĕ те — вĕренÿ отличникĕ. Кĕçех 11-мĕш класа каяканскерсем ыттисемшĕн тĕслĕх пулса тăраççĕ (Пĕрремĕш вырăнта — дисциплина)

Учащаяся 50-й столичной школы Софья Зайцева с детства увлекается рисованием. В детской художественной школе ее знают как прилежную ученицу. Не только красивыми рисунками удивляет она близких и знакомых, но уже с 4-го класса шьет себе одежду. Чувашской вышивкой украшает игрушки, аксессуары (Коллекция в этническом стиле)

 Зуб слона может весить до девяти килограмм. Божьи коровки могут убирать за собой еду (Знаете ли вы?)

 «Мой летний вечер больше похож на тихую гавань после сильного шторма. Мы с подругой наслаждаемся прекрасными летними закатами, танцуем босиком на траве, поем, убегаем от теплого дождя и устраиваем соревнования между разными вкусами пломбира, катаемся на велосипедах и самокатах, уезжаем в мини-путешествия вместе с семьями, собираем палатки, ловим рыбу, купаемся, проводим больше времени с близкими людьми. Летом чаще откладываю свой телефон, так как нет никакого желания сидеть в социальных сетях и в интернете, как раньше», – откровенничает  Мария Ананьева, ученица 11-го класса Урмарской школы имени Г.Е. Егорова. (Мысли вслух)

 А ты знаешь какой у тебя характер? Хочешь узнать? Тогда пройди этот короткий тест. Запиши себе по 1 очку, если ты ответил «да» на вопросы 1, 3 и 7, и столько же за ответ «нет» на вопросы 2,4, 5, 6 и 8. Затем подсчитай набранные очки (Тест. Какой у тебя характер?)

 Пурăннă тет пĕр пĕчĕк Пик-Пик ятлă шăши. Унăн шăтăкĕ ăвăс айĕнче тарăн вырнаçнă. Ку вырăна пĕр тилĕ те пĕлмест. Пик-Пик килĕ тавра тĕрлĕ тĕслĕ илемлĕ чечексем, тутлă шăршăллă хурăн çырлисем ÿсеççĕ. Алăкĕ вырăнне – ăвăс çулçи (Пик-Пик шăшин çул çӳревĕ)

 Астăватăр-и, икĕ-виçĕ çул каялла «Тантăш» хаçатра «Ăшă саламсем» рубрика пурччĕ. Эпир ăна çĕнĕрен пуçарма шухăшларăмăр.

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