Тантăш № 31 (4700) 20.08.2020

♦Яна Красновăпа Сергей Егоров Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ А.В. Кочетов ячĕллĕ кадет корпусĕнче вĕренеççĕ. Çамрăксем иккĕшĕ те — вĕренÿ отличникĕ. Кĕçех 11-мĕш класа каяканскерсем ыттисемшĕн тĕслĕх пулса тăраççĕ (Пĕрремĕш вырăнта — дисциплина)

♦Учащаяся 50-й столичной школы Софья Зайцева с детства увлекается рисованием. В детской художественной школе ее знают как прилежную ученицу. Не только красивыми рисунками удивляет она близких и знакомых, но уже с 4-го класса шьет себе одежду. Чувашской вышивкой украшает игрушки, аксессуары (Коллекция в этническом стиле)

♦ Зуб слона может весить до девяти килограмм. Божьи коровки могут убирать за собой еду (Знаете ли вы?)

♦ «Мой летний вечер больше похож на тихую гавань после сильного шторма. Мы с подругой наслаждаемся прекрасными летними закатами, танцуем босиком на траве, поем, убегаем от теплого дождя и устраиваем соревнования между разными вкусами пломбира, катаемся на велосипедах и самокатах, уезжаем в мини-путешествия вместе с семьями, собираем палатки, ловим рыбу, купаемся, проводим больше времени с близкими людьми. Летом чаще откладываю свой телефон, так как нет никакого желания сидеть в социальных сетях и в интернете, как раньше», – откровенничает Мария Ананьева, ученица 11-го класса Урмарской школы имени Г.Е. Егорова. (Мысли вслух)

♦ А ты знаешь какой у тебя характер? Хочешь узнать? Тогда пройди этот короткий тест. Запиши себе по 1 очку, если ты ответил «да» на вопросы 1, 3 и 7, и столько же за ответ «нет» на вопросы 2,4, 5, 6 и 8. Затем подсчитай набранные очки (Тест. Какой у тебя характер?)

♦ Пурăннă тет пĕр пĕчĕк Пик-Пик ятлă шăши. Унăн шăтăкĕ ăвăс айĕнче тарăн вырнаçнă. Ку вырăна пĕр тилĕ те пĕлмест. Пик-Пик килĕ тавра тĕрлĕ тĕслĕ илемлĕ чечексем, тутлă шăршăллă хурăн çырлисем ÿсеççĕ. Алăкĕ вырăнне – ăвăс çулçи (Пик-Пик шăшин çул çӳревĕ)

♦ Астăватăр-и, икĕ-виçĕ çул каялла «Тантăш» хаçатра «Ăшă саламсем» рубрика пурччĕ. Эпир ăна çĕнĕрен пуçарма шухăшларăмăр.

www.hypar.ru