Тантăш № 42 (4711) 05.11.2020

Мускавран çĕнтерÿпе таврăннă

Нумаях пулмасть Мускав хулинче Раççей шайĕнчи «Планета — пирĕн пуянлăх» конкурса пĕтĕмлетнĕ. Тупăшăва çĕршывăн 63 регионĕнчен 2681 ĕç тăратнă, вĕсенчен 50 ачана çеç хÿтĕленме тĕп хулана йыхравланă. Çак йышра Патăрьел районĕнчи Турхан шкулĕн вĕренекенĕсем пуррине палăртма кăмăллă. Полина Егоровăпа Ксения Осипова Мускавран çĕнтерÿпе таврăннă. 9-мĕш класра ăс пухаканскерсем Раççей Федерацийĕн Общество палатинче иртнĕ тупăшу пирки хавхаланса каласа кăтартрĕç.

Эссе çырнă

Çĕршыв шайĕнчи конкурс пирки хĕрсене шкулти вырăс чĕлхипе литературин вĕрентекенĕ Ольга Ефимова пĕлтернĕ. Пултаруллăскерсем хаваспах килĕшнĕ. «Эко- патруль» темăпа эссе тата видеоролик хатĕрлеме пикеннĕ. «Пĕр ăру хыççăн тепри улшăнать, çут çанталăкăн ĕмĕрĕ çеç вĕçленмест. Вăл ялан чĕрĕ те илемлĕ пуласси пирĕнтен, паянхи ăру çыннисенчен, нумай килет», — пĕлтернĕ хĕрсем хăйсен пултарулăх ĕçĕнче.

Шкулта йĕркеленекен экологипе çыхăннă мероприятисене Полинăпа Ксения хастар хутшăнаççĕ. Пĕлтĕр вĕсен класĕ батарейка чи нумай пухса пĕрремĕш вырăн йышăннă. Пĕтĕмĕшле пĕлÿ çуртĕнче вĕренекенсемпе пĕрле юрăхсăра тухнă çак хатĕре вун-вун килограмм пухнă. «Нумайăшĕ батарейкăна çÿп-çап контейнерне ывăтать. Вăл çут çанталăка пысăк сиен кÿнине асра тытмасть. Пĕр батарейка çеç 20 тăваткал метр çĕре варалама пултарать. Çавна май шыв-шур та шар курать. Наркăмăшланнă тавралăха çĕнĕрен чĕртме темиçе вунă çуллăх кирлĕ», — эссери йĕркесемпе паллташтарчĕ Ксения.

Кивĕ хут пуçтарасси те Турхан ачисемшĕн тĕпре. Ырă ĕçсем тума вĕсене икĕ çул каялла медик-волонтерсен ялта йĕркеленнĕ отрячĕ те хистет. Ăна Анатолий Кольцов тухтăр ертсе пырать. Пĕрлешÿ хастарĕсен йышĕнче Ксенийăпа Полина та пур. Кивĕ хут пухса тупăш илнĕ укçапа нумай ачаллă çемьене виçĕ велосипед парнелени пирки пирĕн хаçатра çырса пĕлтернĕччĕ.

Ыр кăмăллăх каникула каймасть

Пикесемпе пĕр класра вĕренекен хĕрачасем пурте волонтер отрячĕн йышĕнче. Ырă кăмăллăх каникула каймасть, çавна май вĕсем вĕренÿрен юлнă пушă вăхăта усăллă ирттерме тăрăшаççĕ. Хĕлле хут пуçтараççĕ пулсан, çулла — тимĕр-тăмăр. «Акцисенчен килнĕ тупăшпа аслă ăру çынни-сене е чирлĕ ачасене пулăшма тăрăшатпăр. Ялта ваттисен çурчĕ ĕçленĕ чухне унта кун кунлакансем валли çăм атăсем туянса парнеленĕччĕ. Кинемейсемпе мучисем валли аннесемпе пĕрле нуски те çыхса панăччĕ. Вĕсем пирĕн парнесене курсан хĕпĕртенĕччĕ, хăшĕ-пĕрин куçĕнче савăнăç куççулĕ те тухнăччĕ. Ырă ĕç тунин витĕмне курни хавхалантарать. Нумай ачаллă тата сахал тупăшлă çемьесене те пулăшма тăрăшатпăр», — каласа кăтартрĕ Полина.

Любовь ПЕТРОВА.

Освещаем события школы

Началось все с того, что 3 года назад учитель чувашского языка Марина Ивановна предложила нам выпускать школьную газету. Мы всерьез вдохновились этой идеей и придумали название нашему детищу. Согласитесь, «Голос школы» звучит и красиво, и серьезно.

Оказывается, выпускать газету не совсем легко. Нужно обдумать дизайн, определиться с тематикой, с жанрами и с сюжетом будущих статей. Наконец, придумать названия рубрик… Но редколлегия не стала унывать, и вот, совместными усилиями придуманы рубрики, тематика, дизайн… Первую нашу газету помню, как сейчас. Ее мы посвятили Дню Матери. Я готовила опрос: «Какое место в жизни занимает мама?»

В нашей школе 2 кружка: «Студия юных журналистов» для средних классов и «Медиацентр» для 9-11 классов. В нашей команде около 30 ребят. Все мы работаем над выпуском газеты, старшеклассники кроме этого еще освещают жизнь школы и в соцсетях: «Вконтакте» и «Инстаграмм». Наши заметки печатаются под рубриками: «Памятные даты», «Факты», «Вести школы», «Школьные анекдоты» и другие. На страницах газеты всегда оставляем место для поздравлений. Со всеми праздниками, а также с днем рождения мы поздравляем каждого. В школе более 400 учеников, стараемся всех радовать. Видели бы вы глаза детей, когда они на страницах газеты видят свои фамилии!

Наша газета выходит раз в месяц на русском и чувашском языках и состоит из 4 страниц. Заметки редактируем мы, старшеклассники. Верстать учит Марина Ивановна. Работа находится для каждого. Кто-то берет интервью, кто-то фотографирует, третьи умеют находить интересные и актуальные темы. Большое внимание мы уделяем праздникам. Пишем про школьную жизнь, интересные мероприятия, стараемся использовать информацию, которая заинтересовала бы не только учеников, но и учителей. Уделяем страницы победам и достижениям учеников, ведь они – пример для всех школьников. В этом учебном году меня выбрали главным редактором. Я пишу статьи на чувашском и русском языках. Сочиняю стихи, рассказы.

Октябрьский номер газеты мы посвятили юбилею школы, поэтому обĕем решили увеличить до 8 страниц. Этот выпуск мы раздали не только учителям, но и ветеранам педагогики. Пусть они тоже ознакомятся с деятельностью школы, увидят, как она изменилась в лучшую сторону.

В прошлом учебном году мы приняли участие в межрегиональном конкурсе-фестивале прессы и заняли призовое место. А в межрайонном конкурсе школьных газет «Голос школы» стал победителем.

Анну Жукову, Елену Хитрову, Ольгу Еллину, Ольгу Сельцову и Софью Павлову можно назвать правой рукой нашего руководителя. Юрий Поляков и Никита Журавлев – наши фотографы. К слову, я тоже очень люблю фотографировать. С событиями и мероприятиями нашей школы вы можете ознакомиться на странице в «Инстаграмм», которую мы ведем с Машей Зейфуллиной.

Карина КОШКИНА, 10-й класс, Батыревский район, 2-я Батыревская школа.

Лауреат конкурса

Ученик 9-й школы города Новочебоксарска Никита НИКИТИН стал лауреатом республиканского творческого конкурса «Мое любимое животное». В конкурсе было представлено более 1600 ра-бот со всей республики. Никита отличился в номинации «Мой питомец – фотомодель».

Все участники конкурса получат сертификаты от Центра поддержки одаренных детей и молодежи «Эткер».

Отличилась в диктанте

Ученица 10-го класса 43-й школы Карина ФЕДОРОВА стала призером диктанта по иностранным языкам среди 9-11-х классов. В школе «Язык для успеха» состоялось вручение дипломов победителям и призерам. Карина отличилась знанием английского языка.

Обладатель 5 медалей

Ученик начальной школы № 2 города Чебоксары Степан ГАВРИЛОВ выиграл 5 медалей различного достоинства в чемпионате и первенстве г. Новочебоксарска по всестилевому каратэ. В нем приняли участие 417 участников из разных городов и районов Чувашской Республики.

На этом соревновании и второклассник Даниил Гурьев занял второе место в разделе кумитэ среди учеников третьего года обучения. А Степан выиграл две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Восходящие звезды

Воспитанники студии танца «Перформанс» Алексей ЕЛАГИН и Ольга ВАСИЛЬЕВА стали победителями в категории «Дети 2 латиноамериканская программа» и бронзовыми призерами в категории «Дети 2 + Дети 1 Двоеборье».

25 октября в Чувашии состоялся открытый республиканский турнир по спортивным танцам. Организаторам пришлось приложить немало сил. Но соблюдение правил антивирусной безопасности не помешало «восходящим звездам» показать свой танцевальный талант. Сильнейшие танцевальные пары определялись в 90 номинациях. Первые участники вышли на паркет ранним утром, а завершились состязания поздним вечером.

Материалсен тулли версийĕпе паллашас тесен...

www.hypar.ru