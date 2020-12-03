Тантăш № 46 (4715) 03.12.2020

«Манăн вĕренмелли нумай-ха»

Вăл пилĕк çултах хăй тĕллĕн хĕресле тĕрлеме вĕреннĕ. Ача садĕнчен таврăнсанах хĕрача никам хистемесĕр аллине йĕппе çип тытнă та пир пусмана илемлетме васканă. Е тата çипрен пĕчĕк пуканесем, шăрçаран мăй çыххи-сулă, хутран тĕрлĕ тетте ăсталанă. Çичĕ çула çитсен пĕчĕк ал ăстине амăшĕ Шупашкарти Ачасемпе çамрăксен пултарулăх керменне çавăтса кайнă. Сăмахăм Шупашкарти 24-мĕш шкулта улттăмĕш класра вĕренекен Маша Леонтьева пирки.

Ахальли пасарта та нумай

Пултарулăх керменĕнчи «Фантази тĕнчи» кружока çÿреме тытăннă кунранах хĕр пĕрчи чăваш тĕррипе кăсăкланать. Тантăшĕсем çемçе тетте çĕленипех çырлахнă пулсан, Маша вĕсене тĕрĕпе илемлетме тĕв тунă. Пĕрне эрешлĕ тутăр, теприне шарф çыхтарнă, виççĕмĕшне — саппун. «Паллах, мана никам та ыйтман, упа-тилле, мулкач-чĕрĕпе хамăн чăваш чунĕ кĕртес килетчĕ. Кун пек хăйне евĕрлĕрех, ахальли пасарта та нумай. Эпир чăвашсем, Чăваш Енре пурăнатпăр, çавăнпа алăпа ăсталанă чĕр чунсене чăваш тумĕпе курас килет. Пĕчĕкренех тĕрĕ-эреш çинчен куçа илейместĕм. Республика, Хула кунĕсенче иртекен ал ăстисен куравĕсенчен нихăш çул та юлман эпир, аннепе ятарласа кайса кураттăмăр. Манăн та вĕсем пек ылтăн алăллă пулас килетчĕ. Тĕрĕ-эреш куравĕ патĕнче чарăнаттăм та ытараймасăр пăхса тăраттăм. Тантăшсем хăйсем валли Çĕнĕ çулта Хĕл Мучинчен тетте ыйтатчĕç пулсан, эпĕ чăрăш айĕнче пĕр пысăк курупка тĕрлĕ тĕслĕ мулине, пир пусма хăварасса кĕтеттĕм», — ăшшăн кулчĕ Маша.

Вăл 2018 çулта Пĕтĕм Раççейри «Руç ăстисем» декораципе ал ĕç ăстисен конкурсне хутшăннă. Унта çĕлесе илемлетнĕ çемçе теттисене тăратнă. «Манăн конкурсра эакладка тĕрлеме тиврĕ. Ольга Волкова вĕрентекен кĕнеке хуплашкине эрешпе илемлетрĕ. Виççĕмĕш вырăна тивĕçрĕм, мĕн тери хĕпĕртерĕм. Çак конкурса хутшăнма пултарни те паха маншăн. Уяв хыççăн тата та пысăк хавхалану çуралчĕ», — каласа кăтартрĕ Маша.

Унăн килĕнче темĕн тĕрлĕ тетте те пур. Пуринчен те хакли, пахи — чăваш пуканийĕ. Маша ун кĕпипе саппунне хăй çĕленĕ, кайран тĕрлесе илемлетнĕ, пуçне тухья çыхса тăхăнтартнă.

Пирĕн тĕрĕ – чи кăткăсси

Чăваш тĕррин пĕлтерĕшĕ, пуянлăхĕ пирки сехечĕ-сехечĕпе каласа кăтартма пултарать Маша. Авалхи тĕрĕсене те вулама пĕлет. «Эпĕ ытти халăх эрешĕпе те кăсăкланнă, пирĕн, чăвашсен — чи кăткăсси. Тÿнтер енче яп-яка, пĕр çĕвĕ те çук. Ман шухăшпа, çакă чăваш халăхĕ тирпейлĕ те ĕçчен пулнине пĕлтерет. Ватă асаннесемпе кукамайсен тĕррисене пăхатăп та — вĕсенче мĕн чухлĕ ăсталăх, тăрăшулăх, чунлăх, чăтăмлăхпа ыр кăмăллăх. Кашни ĕçĕ — пысăк пуянлăх. Кĕпи-саппунне те, тутăрне те, сурпанне, масмакне, вырăн таврашне те тĕрлеме мехел çитернĕ. Тĕлĕнмелле, ăçтан вăхăт тупнă-ши? Пирĕн халăх ăсталăхĕ иксĕлми. Вĕсен ĕçĕсене нимĕнле нухратпа та виçме çук. Кашнине чун витĕр кăларнă, çавăнпа илемлĕ, çавăнпа тыткăнлаççĕ те», — палăртрĕ 12 çулти хĕр пĕрчи.

Елена АТАМАНОВА.

Çĕнтерÿçĕсен йышĕнче

Кашни çулах шкул ачисем предмет олимпиадисене хутшăнаççĕ. Вĕренекенсем кăçал та тĕплĕн хатĕрленчĕç. Каникул вăхăтĕнче те шкула çÿрерĕç. Тăрăшни сая каймарĕ. Кăçал шкул чысне чăваш чĕлхипе тата литературипе Сергей Абрашев, Алина Тимофеева тата Елена Артемьева хÿтĕлерĕç. Ĕçсене хакланă хыççăн Алина Тимофеева тата Елена Артемьева призерсем пулчĕç. Тантăшсемшĕн савăнтăм.

Çавăн пекех ЧР Вĕрентÿ институчĕ чăваш чĕлхипе, литературипе тата культурипе «Чĕлхе пĕлĕвĕ тата чăваш чĕлхи аталанăвĕн историйĕ» интернет олимпиада ирттерчĕ. Пĕлтĕрхи вĕренÿ çулĕнче эпĕ те хутшăнтăм, вырăн йышăнаймарăм пулин те сертификат пачĕç. Олимпиада кăçал та иртрĕ. Пирĕн шкултан Аня Артемьевăпа иксĕмĕр хутшăнтăмăр. Ĕçсем кăсăклăччĕ. Эпĕ 30 балтан 25,5-ĕшне пухса призерсен шутне кĕтĕм. Аня сертификат илме тивĕçрĕ. Чăваш чĕлхин олимпиадинче малти вырăн йышăннă ачасене вĕрентекенсем саламларĕç.

Ирина КОШЕЛЕВА. Йĕпреç районĕ, Çăкалăх шкулĕ.

Мультфильмы о великих людях Чувашии

Есть ли дети, которые не любят мультфильмы? А есть ли такие, которые смогут сами их создавать? Кто сможет оживить нарисованного кота или заставить бумажную ворону взлететь и начать издавать звуки?

Выиграли грант

Чебоксарская мультстудия «Брио» на протяжении трех лет занимается созданием мультфильмов. Ее руководитель Павел Иванов помогает детям снимать мультфильмы на разную тематику. В этом году мультипликаторы Павел Иванов и Роман Андреев со своим проектом «Великие люди Чувашии глазами детей» выиграли грант Росмолодежи. Сейчас они планируют выпустить 5 мультфильмов, используя выделенные средства. Заниматься их производством будут дети. В их руках оживут биографии Андрияна Николаева, Зои Парфеновой, Алексея Кокеля, Василия Чапаева и Ивана Яковлева.

Первым будет выпущен мультфильм про летчика-космонавта Андрияна Николаева. Дети уже провели исследовательскую работу, конечно же, под руководством Павла Иванова: изучили не только биографию земляка, но и утварь, одежду, интерьер тех времен. Например, чтобы создать правдивый мультфильм, обязательно нужно учесть, что будущий космонавт в детские годы ходил в лаптях и что в те времена в деревенских избах использовали деревянную посуду. Оказывается, такие детали очень важны.

В мультстудии уже сняли одну сцену: по сценарию дело происходит в школе – учитель во время классного часа рассказывает детям о летчике-космонавте. По заданию преподавателя один из учеников подготовил доклад о жизни великого земляка. В мультфильме, длительность которого всего 6-7 минут, будут показаны моменты из детских и юношеских лет Николаева. Благодаря этой картине, мы сможем узнать много нового: как он в 17 лет стал мастером, и ему в подчинение дали 100 лесорубов; как смог посадить самолет с выключенным двигателем и как проходила подготовка к полетам. Наконец, узнаем о полете Андрияна Николаева и с каким ликованием встречал его народ.

Нелегкое дело – Создание мультфильма – дело кропотливое. Сначала нужно написать сценарий, продумать сюжет, сделать «раскадровку». На больших холстах создается фон, где происходит действие. Отдельно прорисовывается каждый движущийся элемент. Если это человек, то детально показывают руки, ноги, глаза и рот. Этап сĕемок не быстрый, чтобы снять секунду мультфильма, нужно сделать 7-8 кадров. Монтаж в целом занимает 1-2 месяца, вместе с озвучкой, но бывают и такие случаи, когда нужно что-то переснять, – немного рассказал о процессе работы Павел Иванов.

На данный момент над созданием мультфильмов про выдающихся земляков трудятся 20 юных мультипликаторов. Пока одни работают над созданием сцен из биографии Андрияна Николаева, другие уже начали готовить фон и фигуры к мультфильму о Василии Чапаеве. Это огромный труд, ведь чтобы довести начатое дело до конца, нужно иметь необыкновенное терпение и усидчивость.

Юные мультипликаторы

За 3 года через мультстудию «Брио» прошло около двух тысяч детей.

Вера ШУМИЛОВА.

Награда из рук Главы Чувашии

Ученица 2-й начальной школы города Чебоксары Анна ФАДЕЕВА стала победителем в номинации «Конкурс рисунков» в республиканском творческом конкурсе «Мой взгляд на мир финансов».

Заслуженную награду Ане вручил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. В конкурсе было представлено около 800 работ от педагогов и обучающихся образовательных организаций республики по шести номинациям. Самое большое количество конкурсантов было в номинации «Конкурс рисунков».Диплом Дельфийских игр

Учащаяся 8-го класса народного отделения Чебоксарской детской школы искусств № 1 Ксения ПАЛЬМОВА была удостоена «Диплома за артистизм» в XIX молодежных Дельфийских играх, которые проходили в дистанционном формате.

Свыше 1,7 тыс. человек из 72 субĕектов Российской Федерации приняло участие во всероссийском конкурсе. А высокопрофессиональное жюри определило, какие выступления стали лучшими в той или иной номинации. Ксения была награждена специальным дипломом в номинации «Баян/аккордеон».

Прошла сложный отбор

Ученица фортепианного отделения Чебоксарской детской музыкальной школы /2 имени В.П. Воробьева Мария ВАНИЧКИНА прошла сложный конкурсный отбор и стала участницей профильной программы «Музыкальное исполнительство. Фортепиано».

На протяжении двух недель Маша и другие талантливые ребята республики общались с настоящими профессионалами своего дела – выдающимися музыкантами Чувашии, ведущими педагогами образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Молодые таланты посетили планетарий, участвовали в играх и квестах, также для них было организовано много творческих встреч с интересными людьми.

Дипломант конкурса

Кадет 14-го взвода Чувашского кадетского корпуса ПФО имени А.В. Кочетова Артем АЛЕКСЕЕВ стал дипломантом в секции «Экология» на федеральном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ среди учащихся «Отечество».

Во время проведения заочного этапа конкурса было принято около одной тысячи работ участников из 62 субĕектов Российской Федерации. А вот в финал удалось пройти только 400 юным краеведам.​

www.hypar.ru

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