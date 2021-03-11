Тантăш № 9 (4728) 11.03.2021

Ĕне те сăвать, пыл та юхтарать

Кристина Кошкина Комсомольски районĕнчи Нĕркеç шкулĕнче 11-мĕш класра вĕренет. Тӳрĕ кăмăллă, анлă тавра курăмлă, типтерлĕ те яваплăскер пĕрле вĕренекенсемшĕн тĕслĕх пулса тăрать. Кристина ачаран вĕренӳре аван ĕлкĕрсе пырать, тĕрлĕ пултарулăх конкурсне хутшăнса малти вырăнсем йышăнать, шкул чысне хӳтĕлет. Вăл кăçал ЧР Пуçлăхĕн Олег Николаевăн стипендине тивĕçнĕ.

7-мĕш класра - Артека

Хура тинĕс хĕррине, «Артек» ача-пăча центрне кайма тивĕçсен Кристина савăнман, хăраса ӳкнĕ. Çула пуçтарăнас та килмен. Килтен аякра, епле-ха? Унта паллакансем те çук.

— Раштав уйăхĕнче, шăпах Çĕнĕ çул умĕн, çула тухрăмăр. Самолетпа вĕçесси уйрăмах хăратрĕ. Маларах ларса курман. Комсомольски районĕнчен эпĕ кăначчĕ. Ют çĕрте малтанхи эрнере пушшех йывăр пулчĕ. Эпĕ хам çулхисенчен пысăкрах курăннăран мана аслисемпе пĕр отряда вырнаçтарчĕç. Атте-анне шăнкăравласан тӳрех куççуль юхса анатчĕ, вĕсенчен нумайлăха уйрăлса курман-çке. Экскурсисене çӳрени халĕ те асра. Севастопольте уйрăмах килĕшнĕччĕ мана. «Артекра» паллашнă тус-юлташпа паянхи кун та çыхăну тытатăп. Социаллă сетьре пĕр-пĕринпе çыру çӳрететпĕр, конкурссенче сасă пухма та пулăшатпăр. Киле пуçтарăнма вăхăт çитсен те йĕнĕччĕ, халь ĕнтĕ таврăнас килменнипе. Лайăхпа асра юлчĕ «Артек». Крымри ытарайми çут çанталăк, Хура тинĕс, сăрт-ту паянхи кун та чуна ăшăтса тăрать. Унта кайма тивĕçни епле пысăк телей иккенне киле таврăнсан тин ăнлантăм. «Артекра» пулни тавра курăма аталантарать, хăюллă та харсăр тата тăрăшуллăрах пулма хистет, — ăшшăн аса илчĕ Кристина. <...>

Елена АТАМАНОВА.

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«Маленькие звездочки»

Начальная школа – это первые шаги ребенка по дорогам открытий. Именно в этот закладывается основной фундамент знаний, благодаря которому ученики могут построить дальнейшее образование. Уже в начальной школе зажигаются «звездочки», которые в старших классах становятся призерами и победителями олимпиад и конкурсов, а некоторые даже стипендиатами. Сегодня хочется рассказать о "звездочках" Урмарской школы имени Егорова.

«Мне интересно все», – говорит ученица 4-го класса Виктория Иванова. Она усердно занимается по всем предметам, поэтому в ее дневнике только «пятерки». Девочка активно участвует в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней и занимает призовые места. В этом году, к примеру, в районной интеллектуальной игре по математике Вика стала победителем, а сейчас уже готовится к региональному уровню. «Виктория – очень активная девочка. Она умеет находить общий язык со всеми, поэтому у нее много друзей. В классе она выполняет обязанности старосты, одноклассники всегда прислушиваются к ее мнению. «Вика – настоящая «маленькая звездочка», – рассказывает о ней классный руководитель Галина Саминова.

Нам удалось пообщаться и с самой девочкой:

– Вика, кто помогает тебе готовиться к конкурсам?

– Помогают мне и Галина Михайловна, и подруги – Маша, Ксюша, Наина, и, конечно, родители.

– Интересно ли тебе в них участвовать?

– Да, потому что состязания доставляют истинное удовольствие, а еще приятно получать памятные грамоты и дипломы. <...>

Беседовала корреспондент школьной газеты Урмарской школы им. Г.Е. Егорова «Голос школы» Ксения МАЛИНКОВА, 11-й класс.

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Гордимся отцом

Декабрь 1979 года – начало трагедии, вошедшей в историю нашей страны как Афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война. До сих пор Афган острой болью отзывается в сердцах россиян, потому что слишком дорога была цена помощи.

Афганская война оставила след и в нашей семье. В октябре 1986 года в ряды Советской Армии был призван мой папа, Владимир Федотов. Его как высокого и крепкого, физически выносливого парня, отправили в пограничные войска. Его часть стояла в городе Термез (Узбекистан), который расположен на узбекско-афганской границе. Они охраняли эту границу, защищали и советский народ, и афганских мирных жителей от душманов. По словам папы, практически каждый день солдатам приходилось действовать в экстремальной обстановке. Все силы отнимало, изматывало постоянное ожидание опасности: автоматные очереди, мины, разрывающиеся под ногами, горная дорога, каждый метр которой таил опасность.

Воевать приходилось в нечеловеческих условиях. Однажды их группу, выполнявшую боевое задание, выбросили за несколько километров от точки назначения, пришлось идти пешком: жара +50, обжигающий, горячий ветер с пылью, на зубах скрипит песок, под ногами раскаленная земля. За плечами вещевой мешок весом около 60 кг, поэтому приходилось часто останавливаться, делать привалы. Не хватало продовольствия, медикаментов, но больше всего не хватало воды. Ее привозили в бочке с водокачки, разливали в термосы и развозили по частям. Чтобы хоть как-то утолить жажду, солдаты ели арбузы. «Но самое главное, – говорит папа, – это не трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, а армейская дружба, испытанная в бою, крепче которой не может быть». <...>

Александра ФЕДОТОВА, 6-й класс. Батыревский район, Тарханская школа.

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Новый отряд в кадетском строю

В День защитника Отечества в нашей школе побывала делегация офицеров-выходцев из Чувашии. Они провели встречи с учащимися и рассказали об особенностях профессии военного. В своем выступлении наставники отметили, что необходимо кадетам, если они хотят продолжить свой путь в данном направлении – отличная учеба и, несомненно, быть здоровыми духом и телом.

Торжественное мероприятие было проведено в спортивном зале школы. Рапорта командиров отрядов о готовности принимал командующий парадом – старший кадет Даниил Кондратьев. Знаменная группа в составе старших кадет Серафима Морякова, Павла Никитина, Антона Федорова, Ксении Кушаковой и Карины Кирилловой внесла точную копию Знамени Победы, а также флаги Российской Федерации и Чувашской Республики. <...>

Галина ЛУКИНА, зам. директора по воспитательной работе.

Вурнарский район, Калининская школа-интернат.

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Сайта йĕркелесе пырать

Кирилл — манăн пичче тата чи çывăх тус. Виçĕ çул аслăрах пулин те эпĕ ăна хамăн вăрттăнлăхсене каласа кăтартма, йывăр чухне унран пулăшу ыйтма, савăнăçа пĕрле пайлама пултаратăп. Пичче нимĕнле ĕçрен те пăрăнса тăмасть. Пахчара тăрмашмалла-и, выльăх пăхмалла-и, аттепе кукаçине пулăшмалла-и — пĕтĕмпех пурнăçлать. Анлă тавра курăмлă тата тĕрлĕ енлĕ пултаруллă çын вăл. Спортпа туслă, шкулти тата районти ăмăртусене хутшăнать. Мана та йĕлтĕрпе коньки çине тăма вĕрентрĕ.

Пичче пĕрмаях çĕннипе кăсăкланать. Малтан хăй тĕллĕнех компьютерпа ĕçлеме вĕренчĕ, чылай кăткăс программăпа паллашрĕ, вĕсене хăнăхрĕ. Халĕ пире пулăшать. Интернетра пиллĕкмĕш класс сайтне йĕркелесе пырать, шкулти мероприятисене ӳкерсе монтаж тăвать, фильм хатĕрлет. Кирилл уроксем хыççăн пире е автомат салатса пуçтарма вĕрентет, е уявсем тĕлне класа илемлетме пулăшать, е компьютерпа ĕçлемелли вăрттăнлăхсене уçса парать. Пичче художник пулма ĕмĕтленет. Ӳкерес ăсталăхĕ пысăк. Константин Ивановăн «Нарспи» поэми тăрăх тунă ӳкерчĕксен шкулти куравне пурте тĕлĕнсе пăхрĕç, пысăк хак пачĕç. Кăçал Сăр тата Хусан хӳтĕлев чиккисене тăвакансен ĕç паттăрлăхне халалласа республикăра иртнĕ ӳкерчĕксен конкурсĕнче те виççĕмĕш вырăн йышăнчĕ вăл. <...>

Жанна АНДРЕЕВА, 5-мĕш класс. Канаш районĕ, Катек вăтам шкулĕ.

Материалсемпе паллашас тесен...

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