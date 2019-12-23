Указ Главы Чувашской Республики от 9 декабря 2019 года № 144 «О внесении измененийв Указ Главы Чувашской Республикиот 15 декабря 2018 г. № 149».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 146 «О награждении государственными наградамиЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года№ 147 «О награждении государственными наградамиЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 148 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республикиот 30 марта 2006 г. № 21».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 149 «О назначении члена Центральнойизбирательной комиссииЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 150 «Об утверждении формы сообщения лица, замещающего муниципальнуюдолжность депутата представительного органа сельского поселения иосуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, о несовершении в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 5 статьи 2 ЗаконаЧувашской Республики «О представлении гражданами, претендующимина замещение муниципальной должности, должности главы местнойадминистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности,сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятиирешения о применении мер ответственности за представление недостоверныхили неполных таких сведений».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 499-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 517 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 518 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 66».
ПостановлениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 519 «Об утверждении Порядкарасходования средствреспубликанского бюджетаЧувашской Республики нареализацию мероприятий,направленных на повышениеэффективности службызанятости в рамкахфедерального проекта«Поддержка занятости иповышение эффективностирынка труда для обеспеченияроста производительноститруда» национального проекта«Производительность труда иподдержка занятости».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 520 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 15 декабря 2008 г. № 384».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 521 «О внесении изменений в государственную программу ЧувашскойРеспублики «Управление общественными финансами и государственнымдолгом Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 522 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 523 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2017 г. № 44».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 10 декабря 2019 года № 524 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 4 декабря 2018 г. № 491».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 526 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 23 ноября 2018 г. № 470».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 528 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общегопользования в пригородном сообщении».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 530 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 531 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 22 мая 2019 г. № 172».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 532 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 81».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 533 «О внесении изменения в государственную программу Чувашской Республики«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 534 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. № 322».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 535 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатногооказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год ина плановый период 2020 и 2021 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 536 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2012 г. № 235».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 537 «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 538 «Об утверждении Порядка размещения сведений о находящихся в границахмуниципального района, городского округа Чувашской Республикипредназначенных для детей образовательных организациях, детскихмедицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях,организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 539 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканскомбюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 540 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 11 октября 2017 г. № 412».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 541 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2011 г. № 266».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 542 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 16».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 547 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 550 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Чувашской Республике за 2018 год».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 1039-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 1040-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 1042-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 1049-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за ноябрь 2019 года и его результатах.
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 28 ноября 2019 года № 01/06-1225 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 г. № 01/06-1222».
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 13 декабря 2019 года № 01/06-1297 «О внесении изменений в приказ Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 3 мая 2012 г. № 01/06-625».
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 14 ноября 2019 года № 127 «О порядке проведения служебных проверок в Министерстве ЧувашскойРеспублики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5616).
Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республикиот 11 ноября 2019 года № 2036 «Об утверждении форм подготовки лиц, желающих принять на воспитаниев свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5617).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 18 ноября 2019 года № 2088 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 11 марта 2014 г. № 404» (зарегистрирован Министерством юстиции иимущественных отношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5618).
Приказ Министерства Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 14 ноября 2019 года № 128 «О Порядке сообщения государственными гражданскими служащимиЧувашской Республики, замещающими должности государственнойгражданской службы Чувашской Республики в Министерстве ЧувашскойРеспублики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ополучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебнымикомандировками и другими официальными мероприятиями, участие вкоторых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,сдачи, определения стоимости подарка, реализации (выкупа) и зачислениясредств, вырученных от его реализации (выкупа)» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 09.12.2019 г., регистр. № 5619).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 14 ноября 2019 года № 129 «О реализации мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятымив соответствии с ним нормативными правовыми актами, Министерством Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Министерством юстиции иимущественных отношений Чувашской Республики09.12.2019 г., регистр. № 5620).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 18 ноября 2019 года № 02-03/222 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 5 июня 2017 г. № 02-03/123» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики10.12.2019 г., регистр. № 5624).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республикиот 18 ноября 2019 года № 383 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдениемтребований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятыхв соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрированМинистерством юстиции иимущественных отношений Чувашской Республики10.12.2019 г., регистр. № 5626).
Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республикиот 20 ноября 2019 года № 2103 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования имолодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики11.12.2019 г., регистр. № 5627).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республикиот 26 ноября 2019 года № 222 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики 11.12.2019 г.,регистр. № 5628).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 13 ноября 2019 года № 03/1-03/902 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 октября 2012 г. № 04-13/373» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики12.12.2019 г., регистр. № 5630).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 13 ноября 2019 года № 03/1-03/905 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 сентября 2012 г. № 04-13/341» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики12.12.2019 г., регистр. № 5631).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 21 ноября 2019 года № 03/1-03/933 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 февраля 2015 г. № 03/1-03/76» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений ЧувашскойРеспублики 13.12.2019 г., регистр. № 5632).
Приказ Государственной службыЧувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 10 декабря 2019 года № 01/06-1273 «О внесении изменений в приказГосударственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 14 сентября 2017 г. № 01/06-736» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики13.12.2019 г., регистр. № 5633).
Приказ Государственной службыЧувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 9 декабря 2019 года № 01/06-1272 «О внесении изменений в приказ Государственнойслужбы Чувашской Республики по конкурентнойполитике и тарифам от 11 сентября 2017 г.№ 01/06-731» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики13.12.2019 г., регистр. № 5634).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 12 декабря 2019 года № 121-23/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 31 июля 2019 г. № 26-9/гв» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 13.12.2019 г., регистр. № 5635).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 20 ноября 2019 года № 1753 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательствав Министерстве здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 13.12.2019 г., регистр. № 5636).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 20 ноября 2019 года № 1755 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохраненияЧувашской Республики от 11 марта 2016 г. № 461» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 13.12.2019 г., регистр. № 5637).
Приказ Министерства цифрового развития, информационнойполитики и массовых коммуникаций Чувашской Республикиот 6 декабря 2019 года № 263 «О внесении изменения в приказ Министерства информационной политики имассовых коммуникаций Чувашской Республики от 12 марта 2013 г. № 26» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 13.12.2019 г., регистр. № 5638).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивногодела Чувашской Республикиот 12 декабря 2019 года № 632 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей иархивного дела Чувашской Республики от 26 сентября 2016 г. № 01-07/350» (зарегистрирован Министерством юстиции иимущественных отношений Чувашской Республики 16.12.2019 г., регистр. № 5641).
ПриказГосударственной ветеринарной службы Чувашской Республикиот 20 ноября 2019 года № 331 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службыЧувашской Республики от 11 апреля 2013 г. № 141» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 16.12.2019 г., регистр. № 5642).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 10 декабря 2019 года № 171/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансовЧувашской Республики от 28 декабря 2016 г. № 120/п» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 16.12.2019 г., регистр. № 5643).
Приказ Министерства экономического развития,промышленности и торговли Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 244 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития,промышленности и торговли Чувашской Республики от 11 марта 2013 г. № 32» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики16.12.2019 г., регистр. № 5644).
Приказ Министерства Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 2 декабря 2019 года № 136 «О внесении изменений в приказ Министерства Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 20 августа 2019 г. № 52» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 16.12.2019 г., регистр. № 5645).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 124-24/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведенияна 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5658).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 123-24/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия«Теплосеть» муниципального образования города Чебоксары – столицыЧувашской Республики на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5661).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 125-24/тп «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведенияАкционерного общества «Водоканал» на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5662).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) информации о регулируемой деятельности.
Уведомление АО «Чувашская энергосбытовая компания»о введении ограничения режима потребления (потребитель:ООО «БытСервис»).
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