Нам, ученикам 8-го класса 47-й школы города Чебоксары, выпала большая честь побывать на IV Международном Благотворительном Кадетском балу, который прошел в Москве. Он окунул нас в эпоху XVII-XVIII веков. Девочки смогли почувствовать себя настоящими принцессами, а мальчики – принцами.

В этом мероприятии приняли участие лучшие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов, воспитанники социальных учреждений из 65 регионов РФ. Всего около 1500 человек. Перед поездкой мы усердно готовились, чтобы представить школу и Чувашскую Республику с лучшей стороны. Разучивая танцы, сняли 3 видеоролика. В первом представили город Чебоксары и школу, еще 2 сняли для номинантов «Принц и принцесса бала». Я была номинирована на Принцессу бала. Готовилась усердно, совместно с девочками и родителями шили новые платья, думали над образом. От бала у нас остались только яркие впечатления, новые знакомства и незабываемые эмоции.

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Мадина ЗАЛИБЕКОВА, 8-й класс.

Чебоксары, 47-я школа.