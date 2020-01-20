Указ Главы Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 1 «О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Чувашской Республики» Юркину Ю.П.».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 515-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2019 года № 545 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 558 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 572 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 573 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 574 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 1999 г. № 287».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 577 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2012 г. № 291».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 579 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июня 2006 г. № 142».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 580 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2012 г. № 235».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 203».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 582 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2007 г. № 55».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 585 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 594 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2013 г. № 416».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 612 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2019 года № 1037-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 1048-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 1067-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1096-р.
Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 3 сентября 2019 года по административному делу по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чувашской Республики Кондратьева А.А. признан недействующим абзац 26 раздела VII Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 564 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2019 года № 106, от 13 июня 2019 года № 216). Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 10 декабря 2019 года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 3 сентября 2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кабинета Министров Чувашской Республики – без удовлетворения.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за декабрь 2019 года и его результатах.
Республиканское соглашение о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Союзом «Региональное объединение работодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2020–2022 годы.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-121/2019 от 3 сентября 2019 года по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чувашской Республики о признании недействующей в части Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 564 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2019 года № 106, от 13 июня 2019 года № 216).
Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Нижний Новгород) по административному делу № 66а-6/2019 (номер дела в суде первой инстанции 3а-121/2019) от 10 декабря 2019 года по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чувашской Республики о признании недействующим абзаца 26 раздела VII Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 564 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по апелляционной жалобе Кабинета Министров Чувашской Республики на решение Верховного Суда Чувашской Республики от 3 сентября 2019 года.
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 ноября 2019 года № 60-18/п «О признании утратившим силу постановления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 февраля 2010 г. № 3-2/п».
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 января 2020 года № 1-1/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства «Газопровод-ввод подземный высокого давления для газоснабжения котельной дома правления с ШРП на земельных участках с кадастровыми номерами 21:21:201501:48 и 21:21:201501:114 в ЧР, Чебоксарский район», по индивидуальному проекту».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 548 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Принимает решение о постановке на очередь граждан пожилого возраста и инвалидов для направления в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Чувашской Республики, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5681).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 549 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Принимает решение о направлении граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Чувашской Республики, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5682).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 251-о «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.12.2019 г., регистр. № 5687).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 253-о «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 2 октября 2019 г. № 196-о» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.12.2019 г., регистр. № 5688).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 252-о «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.12.2019 г., регистр. № 5689).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 03/1-03/1068 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 октября 2017 г. № 03/1-03/941» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.12.2019 г., регистр. № 5690).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 9 декабря 2019 года № 922 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 28 ноября 2013 г. № 811» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.12.2019 г., регистр. № 5691).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 936 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 974» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5692).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 10 декабря 2019 года № 139 «Об утверждении регламента осуществления Министерством Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5693).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 250-о «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5694).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 935 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 973» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5695).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 2042 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 ноября 2016 г. № 1715» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5696).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 ноября 2019 года № 512 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим на это право согласно Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5697).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 356 «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет регистрацию специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 30.12.2019 г., регистр. № 5698).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 140-25/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5699).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 134-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2017 г. № 127-26/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5700).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 133-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 декабря 2016 г. № 87-25/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5701).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 136-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 декабря 2018 г. № 155-34/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5702).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 135-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2017 г. № 132-26/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5703).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 138-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 января 2017 г. № 7-1/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5704).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 137-25/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 декабря 2018 г. № 161-35/э» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5705).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 141-25/э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Чувашской Республики на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5706).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 131-25/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары» на территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5707).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 139-25/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики на 2020-2024 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5708).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 256-о «О внесении изменения в приказ Министерства юстиции Чувашской Республики от 20 января 2014 г. № 5-о» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.12.2019 г., регистр. № 5709).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 декабря 2019 года № 142/тп «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. № 131-25/тп» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5710).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 2131 «Об определении перечня особо ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5712).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 2132 «Об определении перечня особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5713).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2019 года № 143»О признании утратившим силу приказа Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 7 мая 2018 г. № 80» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5714).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2019 года № 144 «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется министром Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5716).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) информации о регулируемой деятельности.
Информационное сообщение ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Реконструкция аэротенков второй очереди биологических очистныхсооружений с внедрением процесса удаления азота и фосфора», включая материалы оценки воздействия наокружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности.
Комментари хушас