25 января в нашей школе прошли соревнования по волейболу памяти воина-интернационалиста, кавале-

ра ордена Красной Звезды Александра Овчинникова и участника боевых действий на Северном Кавказе, ка-

валера ордена Мужества Николая Куракова. Они учились в нашей школе. Когда настало время служить,

юноши попали в «горячие точки» и отважно защищали Родину. Александр Овчинников и Николай Кураков по-

гибли, но мы, обучающиеся и жители поселения, всегда будем помнить их.

Каждый год в их честь в школе проводятся спортивные соревнования и уроки Мужества. На митинг приш-

ли ветераны боевых действий и мать Николая Куракова. Тамара Анатольевна поблагодарила всех за боль-

шую работу по увековечиванию памяти героев, погибших в Афганистане и в боевых действиях на террито-

рии Северного Кавказа. Гости поздравили всех с открытием месячника оборонно-массовой и спортив-

ной работы, пожелали больших достижений. Участники митинга почтили память погибших минутой молча-

ния, возложили цветы к памятной доске и на могилы героев.

После митинга в актовом зале школы прошел урок Мужества. Ветераны-афганцы поделились воспоми-

наниями о войне, а учителя Николая Куракова рассказали, как он принимал активное участие в школь-

ных мероприятиях. Тамара Анатольевна дала ребятам наказ укреплять здоровье, заниматься спортом,

с детства готовиться стать защитником Отечества. Учащиеся школы исполнили для гостей патриотические песни.

Моя бабушка Галина Михайловна воспитала 4 сыновей. Все они служили в армии, старший брат папы Ген-

надий воевал в Афганистане. Но он редко рассказывает о тех годах. Мой дядя (брат мамы) тоже был в армии.

Он служил во Владивостоке пограничником-кинологом. Дома даже хранится фотография, где он со служебной собакой. Сейчас в армии мой старший брат. Он служит в Волгограде, связист. Я очень горжусь им.

www.hypar.ru

Наталья САРБАЕВА, 6-й класс.

Мариинско-Посадский район,

Эльбарусовская школа.