25 января в нашей школе прошли соревнования по волейболу памяти воина-интернационалиста, кавале-
ра ордена Красной Звезды Александра Овчинникова и участника боевых действий на Северном Кавказе, ка-
валера ордена Мужества Николая Куракова. Они учились в нашей школе. Когда настало время служить,
юноши попали в «горячие точки» и отважно защищали Родину. Александр Овчинников и Николай Кураков по-
гибли, но мы, обучающиеся и жители поселения, всегда будем помнить их.
Каждый год в их честь в школе проводятся спортивные соревнования и уроки Мужества. На митинг приш-
ли ветераны боевых действий и мать Николая Куракова. Тамара Анатольевна поблагодарила всех за боль-
шую работу по увековечиванию памяти героев, погибших в Афганистане и в боевых действиях на террито-
рии Северного Кавказа. Гости поздравили всех с открытием месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, пожелали больших достижений. Участники митинга почтили память погибших минутой молча-
ния, возложили цветы к памятной доске и на могилы героев.
После митинга в актовом зале школы прошел урок Мужества. Ветераны-афганцы поделились воспоми-
наниями о войне, а учителя Николая Куракова рассказали, как он принимал активное участие в школь-
ных мероприятиях. Тамара Анатольевна дала ребятам наказ укреплять здоровье, заниматься спортом,
с детства готовиться стать защитником Отечества. Учащиеся школы исполнили для гостей патриотические песни.
Моя бабушка Галина Михайловна воспитала 4 сыновей. Все они служили в армии, старший брат папы Ген-
надий воевал в Афганистане. Но он редко рассказывает о тех годах. Мой дядя (брат мамы) тоже был в армии.
Он служил во Владивостоке пограничником-кинологом. Дома даже хранится фотография, где он со служебной собакой. Сейчас в армии мой старший брат. Он служит в Волгограде, связист. Я очень горжусь им.
Наталья САРБАЕВА, 6-й класс.
Мариинско-Посадский район,
Эльбарусовская школа.
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