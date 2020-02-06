Рассказы Антона Чехова не потеряли свою актуальность и в наши дни.

Его призыв: «Берегите в себе человека» – вот, пожалуй, основной лейт-

мотив его творчества. Мягкость, задушевность, простота, совершенное

отсутствие лицемерия и ханжества в творчестве А.П. Чехова наилучшим

образом отразили черты русского национального характера. Каждое про-

изведение писателя – это напоминание о чем-то очень дорогом и нужном,

бесконечно близком, пусть даже невозвратном.

И наша школа не осталось в стороне от юбилея великого писателя. По-

свящая 160-летию Антона Чехова, на первом этаже оформили информаци-

онный стенд. Был организован конкурс газет. В нем I место занял 10-й класс, II

– 7-й и 8-й классы, III – 7-й и 9-й классы. Обучающиеся 5-8-х классов по-

сетили Государственную киностудию «Чувашкино». Пятиклассники посмо-

трели фильм по рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Кино помогло увидеть

трепетное отношение людей к животным, безграничную любовь, привязан-

ность, верность и преданность, на которые способны собаки по отношению

к человеку. Те, кто постарше, ознакомились с фильмом по одноименному

рассказу Чехова «Человек в футляре».

Обучающиеся 5-9-х классов безупречно исполнили инсценировки по

рассказам А.П. Чехова «Радость», «Толстый и тонкий», «Лошадиная фа-

милия», «Хирургия», «Репетитор», «Свадьба». Прекрасные костюмы, де-

корации создавали необычную атмосферу праздника. Участники выступи-

ли достойно и были высоко оценены членами жюри.

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Злата РЕ ЗЮКОВА, 7-й класс.

Чебоксары, 47-я школа.