Ученица Акрамовской школы Моргаушского района Ангелина ФАДЕЕВА стала дипломантом 1 степени ежегодной Международной премии в области искусства «Браво, артист!», который прошел в Казани 1 февраля. Она отличилась в номинации «Патриотическая песня» и заслужила памятную медаль. «Выступать на сцене Татарского государственного театра кукол «Экият» было очень волнительно. Но, самое главное, что нам запомнилось, – дружелюбная творческая атмосфера.

Было такое ощущение, будто все участники давным-давно знакомы друг с другом. Впрочем, теперь так оно и есть. Наверняка со многими участниками мы встретимся еще не раз. По крайней мере, нам этого хочется», – поделилась своими впечатлениями участница конкурса.

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