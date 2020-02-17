Указ Главы Чувашской Республики от 7 февраля 2020 года № 27 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочном представителе Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации».
Указ Главы Чувашской Республики от 8 февраля 2020 года № 28 «Об исполняющем обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 29 «Об исполняющем обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 30 «О Грищенко А.А.».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 31 «О Тимофеевой Н.Ю.».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 32 «О республиканских конкурсах «Управленческая команда« и «Команда молодых лидеров«».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 33 «Об исполняющем обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 34 «О полномочном представителе Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 35 «О Викторове В.Н.».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2020 года № 36 «Об исполняющем обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 года № 39-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 606 «О государственной программе Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 607 «О мерах по реализации государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 613 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2009 г. № 177».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 614 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 615 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 августа 2018 г. № 328».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 617 «Об утверждении Правил предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики для осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 624 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 9 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2007 г. № 347».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 13 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 18 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 20 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 17».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 2-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 9-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2020 года № 11-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 16-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2020 года № 22-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2020 года № 25-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 46-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 51-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 52-р.
Список работ, представленных на соискание Государственных премий Чувашской Республики 2019 года.
Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 104/433-6 «О предельном размере расходования средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике 13 сентября 2020 года».
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 02-03/2 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5756).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 1-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 13 июня 2017 г. № 24-од» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5757).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 10 «Об организации деятельности Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5758).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 2428 «О признании утратившим силу приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17 августа 2009 г. № 1359 и внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 9 февраля 2017 г. № 263» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5759).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 января 2020 года № 13 «Об оказании медицинской помощи по профилю «хирургия« взрослому населению в Чувашской Республике» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5760).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 7 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 31.01.2020 г., регистр. № 5761).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 24 января 2020 года № 12-о «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 26 сентября 2019 года № 183-о» (Зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5762).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 13 января 2020 года № 6 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5763).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 27 января 2020 года № 5-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 19 июня 2019 г. № 24-од» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5764).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 9 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 5 июня 2015 г. № 01-07/246» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5765).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 13 января 2020 года № 3 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5766).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 января 2020 года № 5 «О признании утратившими силу некоторых решений Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5767).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 января 2020 года № 03/1-03/27 «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 декабря 2017 г. № 03/1-03/1120» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 03.02.2020 г., регистр. № 5768).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 15 января 2020 года № 7 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики контроля за соблюдением организациями, созданными Чувашской Республикой и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Чувашской Республики, созданными без участия Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 04.02.2020 г., регистр. № 5769).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 15 января 2020 года № 6 «Об утверждении Административного регламента Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с компетенцией Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 04.02.2020 г., регистр. № 5771).
Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 28 января 2020 года № 18 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5772).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 20 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 марта 2016 г. № 146» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5773).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 29 января 2020 года № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 10 декабря 2019 г. № 139» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5774).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 24 «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5775).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 30 «Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в консультативно-поликлинических отделениях в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5776).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 20 января 2020 года № 9 «Об утверждении Регламента Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц« и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5777).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 января 2020 года № 03/1-03/28 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5778).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 18-о «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 05.02.2020 г., регистр. № 5779).
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