Команда Чувашского кадетского корпуса вернулась с Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу», проходившего в Перьми под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Слет юных патриотов – это визитная карточка военно-патриотического движения Приволжского федерального округа. Ежегодно в мероприятии принимают участие воспитанники кадетских корпусов и школ, лицеев, военно-

патриотических клубов и общественных обĕединений субъектов Российской Федерации и зарубежья. В этом году в слете, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовала 41 команда – около 800 девчонок и мальчишек.

Для ребят были организованы практические занятия по огневой и тактической подготовке в условиях зимнего леса, радиационной, химической и биологической защите, медицине, пожарному делу, военной топографии и множеству других дисциплин.

В командном зачете воспитанники Чувашского кадетского корпуса заняли 4 место. В соревнованиях по плаванию – 1 место! Лучшими в индивидуальных зачетах стали Дмитрий Петров, Яна Краснова, Аделия Павлова, Сергей Егоров. За достигнутые успехи они награждены путевками на военно-патриотическую смену в «Артек».

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