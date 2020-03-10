Указ Главы Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 55 «О министре промышленности и энергетики Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2020 года № 56 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 октября 2016 г. № 139».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 57 «О Кадиловой М.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 58 «Об исполняющем обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 59 «Об исполняющем обязанности руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».
Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 60 «О Богаратове М.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 61 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 8 февраля 2011 г. № 16».
Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 62 «Об исполняющем обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 63 «О руководителе Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции».
Указ Главы Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 64 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики 27 февраля 2020 года № 73-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 79-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 81-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 85-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 88-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2020 года № 34 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 35 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 36 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике на 2020–2024 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 37 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 38 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 39 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 41 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 46 «Об установлении общей суммы использованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования Чувашской Республики в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с нарушением условий предоставления бюджетных кредитов и использованных с нарушением условий предоставления (расходования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения, для определения случая продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 51 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2018 г. № 394».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 52 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. № 377».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 53 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2019 г. № 176».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 55 «О переименовании государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 63 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 65 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 530».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 67 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2020 года № 36-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 55-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 56-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 57-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 66-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 92-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 97-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 98-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 99-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 112-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 139-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 140-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 141-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 142-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 143-р.
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 5 февраля 2020 года № 13/п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства финансов Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.02.2020 г., регистр. № 5786).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 марта 2016 г. № 166» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.02.2020 г., регистр. № 5787).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 196» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.02.2020 г., регистр. № 5788).
Извещение Федерального агентства по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) информирует население о проведении общественных обсуждений материалов «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
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