Указ Главы Чувашской Республики 12 марта 2020 года № 66«О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 67 «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 68 «О министре строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 69 «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Чувашской Республики» Федорову Р.Ф.».
Указ Главы Чувашской Республики от14 марта 2020 года № 70 «О единовременной выплате отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Указ Главы Чувашской Республики от 14 марта 2020 года № 71 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 26 октября 2012 г. № 122».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 107-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 108-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 марта 2020 года № 112-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 года № 43 «О мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 50 «О Плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 54 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка ведения реестра лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, нуждающихся в мерах по ресоциализации и социальной адаптации».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 60 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2012 г. № 522».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 61 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 71 «О распределении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2020 года № 81 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2016 г. № 396».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 82 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2014 г. № 138 и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 84 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2016 г. № 596».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 90 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2013 г. № 55».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 104 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2019 года».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 90-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 93-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 94-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 95-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 февраля 2020 года № 105-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 февраля 2020 года № 106-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 107-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 109-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 113-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 123-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 124-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 147-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 150-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 153-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 157-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 158-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 161-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 163-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 164-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 168-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 182-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 183-р.
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаевым внесено представление Президенту Российской Федерации о помиловании осужденных.
Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 108/463-6 «О передаче мандата депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва Офаринову Владимиру Леонидовичу».
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 03/1-03/90 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 21 ноября 2012 г. № 04-13/503» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5799).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 22/п «Об утверждении Порядка исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) решений о применении бюджетных мер принуждения, а также случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5800).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 12 марта 2020 года № 43-о О ведомственных наградах Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5801).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 февраля 2020 года № 03/1-03/89 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 ноября 2012 г. № 04-13/469» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5802).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 33 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 марта 2014 г. № 35» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5803).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 23/п «О признании утратившими силу приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 7 ноября 2016 г. № 101/п и подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 1 августа 2019 г. № 112/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.03.2020 г., регистр. № 5804).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 107 «Об индексации нормативов чистого дохода от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства за III квартал 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5805).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 18 февраля 2020 года № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 10 августа 2016 г. № 318» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5806).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 22 мая 2014 г. № 208» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5807).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 27 декабря 2010 г. № 01-07/460» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5808).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 02-03/28 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2020 году» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5809).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 13 марта 2020 года № 45-о «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5810).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 18/п «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Чувашской Республики, органы управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.03.2020 г., регистр. № 5811).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 февраля 2020 года № 01/06-134 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 августа 2013 г. № 01/06-1525» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5812).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 февраля 2020 года № 01/06-135 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 августа 2014 г. № 01/06-2037» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5813).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 20 «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5814).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 2 марта 2020 года № 424 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5815).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 356 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 ноября 2015 г. № 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5816).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 января 2013 г. № 139 и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.03.2020 г., регистр. № 5817).
Уведомление АО «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель: ООО «БытСервис»).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытия информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) опубликована.
Комментари хушас