В связи с коронавирусом Президент Владимир Путин следующую неделю объявил нерабочей. Вот и наш коллектив предупредили: с 28 марта все уходим пока на недельные каникулы. Нечто такое, конечно, ожидалось - на фоне ситуации в европейских странах, где болезнь получила широкое и стремительное распространение. Ведь Россия, как отметил Владимир Владимирович, «даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы». Поэтому – лучше перестраховаться, чем недооценивать угрозу.

Посидим дома: побудем с семьей, книжки почитаем, в интернете что-то интересное поищем. Благо, что с сохранением зарплаты. Правда, чтиво нынче, скажу я вам… Вот, в новостной ленте одного из информагентств наткнулся на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, которого, как оказалось, очень беспокоит судьба отправленных работодателем на «удаленку» людей. Наивный - как дите малое!

Он, не поверите, предлагает взять и отменить… коммунальные платежи. Нет, не на совсем, конечно, - на период эпидемии. «Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», - во как!

Такую наивность и странность можно было бы простить бабушкам, которые круглый день могут судачить о чем угодно на лавочке перед подъездом. Хотя, зачем наговаривать на много чего повидавших пожилых людей - до такого и они вряд ли договорятся. Речь в нашем случае идет о человеке, который обладает законодательной инициативой и серьезными полномочиями. Нет, он такое предложение высказывает не в пьяном угаре, не за бутылкой водки за кухонным столом с соседом по даче. Строки эти - из письма народного избранника в адрес федерального министра строительства, его копию разместило информагентство для всеобщего обозрения. Видимо, там тоже посчитали, что сей шедевр слезной «заботы» об избирателях достоин соответствующей оценки всех и вся.

Складывается ощущение, что человек родился в канувшем лету Советском Союзе, когда за все, во всяком случае, за многое, платило государство, и застрял - там и остался. Ну, упраздним «коммуналку», и как, на что, скажите, работать управляющим компаниям, газовикам, энергетикам, многие работники которых, в отличие от нас, пересидеть эпидемию дома никак не смогут? Свет, газ, тепло (до летней теплой погоды еще жить да жить!), вода, вывоз мусора, канализация, список можно продолжить, – без них даже в нерабочую неделю, если из дома ни на шаг, согласитесь, будет очень даже некомфортно. Потому и Президент в своем обращении подчеркнул: все структуры жизнеобеспечения продолжат работу.

А теперь уважаемый депутат пусть представит, что все это остановилось. Может, пересидеть в загородном доме? – таковой у депутата, человека наверняка далеко не бедного, скорее всего, тоже имеется. Но без воды в кране, электричества там тоже, уверен, быстро затоскует.

Президент сказал о поддержке тех, кто сильнее всего страдает в кризис, а Власов, по сути, наоборот, требует взять и отнять. Ну, Василий, либерал-демократы так не поступают – это большевики вековой давности в далеком 17-ом году действовали по такому принципу. За подобный плагиат соседи по Думе, представители фракции коммунистов, с вас наверняка могут спросить.

Если вдуматься, парламентарий требует, чтобы та самая «коммуналка», объекты жизнеобеспечения – их сотрудники – в период пандемии работали бесплатно. Я, как депутат, сижу на зарплате, далеко не маленькой – насколько мы знаем, в несколько сот тысяч рублей, а вы, друзья, потерпите, поработайте без зарплаты. Такая же получается логика. Ведь все структуры жизнеобеспечения средства получают от потребителей, из этих средств – и оплата труда персонала. Плюс – на эти средства эксплуатируют электрические и газовые сети, по которым мы получаем соответствующие ресурсы, ремонтируют оборудование гидро- и теплоэлектростанций, которые генерируют киловатты и гигакалории, вывозят, наконец, бытовые отходы и т.д. И что, все это остановить?

Предложение депутата звучит тем более странно, что те же газовики, энергетики уже несколько лет бьют тревогу по поводу нарастающих долгов потребителей за использованные ресурсы – только у нас в Чувашии они исчисляются миллиардами рублей. Жалуются на нехватку денег на те же ремонты, развитие, закупку нового оборудования, топлива. А теперь усугубим ситуацию – так что ли?

Если следовать логике депутата, можно пойти и дальше: давайте еще отменим и плату за продукты в магазинах – вот была бы халява! Тогда и в сельском хозяйстве придется упразднить зарплаты. Доярки и скотники утром не придут на работу, недоеные Красули будут мычать, некормленые поросята станут визжать – ну и что, у нас эпидемия, перебьетесь… Такая картина выглядит совсем уж невозможной, и Власов наверняка с этим согласится, но в «коммуналке» подобное развитие событий он вполне допускает.

Кому, как не депутату, не знать, что действительно нуждающиеся в помощи по оплате коммунальных услуг ее и так получают. И COVID-19 тут непричем. Ветеранам, пенсионерам, инвалидам, другим социально незащищенным положены льготы – ими и пользуются. А то, что предлагает депутат Власов, напоминает нечто другое – желание пропиариться, под шумок прибавить очки своему имиджу. Ну, стыдно же, господа…

Николай ДМИТРИЕВ.