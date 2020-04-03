Указ Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 79 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 года, № 80 «О перечне должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного контракта».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 81 «О признании утратившими силу некоторых актов Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 года, № 82 «Об Администрации Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 83 «О министре труда и социальной защиты Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 года № 84 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
Указ Главы Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 85 «О руководителе Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – главном государственном жилищном инспекторе Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики 30 марта 2020 года, № 86 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84».
Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 87 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. № 21».
Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2020 года, № 88 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 г. № 84».
Указ Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года, № 89 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 134-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 136-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 137-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 143-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 97 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 100 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 марта 2020 года № 198-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 марта 2020 года № 199-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 207-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 208-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 209-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 210-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 211-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 220-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 221-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 222-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 226-р.
Извещение о проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Чувашской Республики.
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 7-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Проводит оценку технического состояния и определяет остаточный ресурс поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.03.2020 г., регистр. № 5819).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 39 «Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Чувашской Республики на 2020 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5824).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 64 «Об утверждении Административного регламента Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5826).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 10-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Проводит периодические технические осмотры зарегистрированных машин» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5828).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27 февраля 2020 года № 404 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 марта 2018 г. № 457» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5829).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 118 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.03.2020 г., регистр. № 5830).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 9-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Выдает учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопросов соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.03.2020 г., регистр. № 5831).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 47/п «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Чувашской Республики от 31 июля 2019 г. № 110/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2020 г., регистр. № 5832).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 149 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2020 г., регистр. № 5833).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 71 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2020 г., регистр. № 5834).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2020 г., регистр. № 5835).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 46 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 апреля 2011 г. № 78» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.03.2020 г., регистр. № 5836).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 03/1-03/119 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2019 г. № 03/1-03/246» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.03.2020 г., регистр. № 5837).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 266 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.03.2020 г., регистр. № 5838).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 150 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5839).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 02-03/35 «Об отмене приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 28 февраля 2020 г. № 02-03/28» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5840).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 449 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 4 апреля 2012 г. № 791» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5841).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 года № 56-о «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5842).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 года № 55-о «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5843).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 года № 57-о «О порядке премирования, выплаты материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременного поощрения, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5844).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 70 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 октября 2012 г. № 211» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2020 г., регистр. № 5847).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 03/1-03/167 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 октября 2013 г. № 03/1-03/345» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2020 г., регистр. № 5849).
РЕКЛАМА: Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский филиал) в дополнение к опубликованному в выпуске газеты «Вести Чувашии» от 07.03.2020 г. объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики, на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» осуществляются также в форме письменного опроса.
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