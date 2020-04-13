Указ Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 90 «О руководителе Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 91 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 22 марта 2005 г. № 27».

Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 93 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 7 июня 2011 г. № 45».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 94 «О министре образования и молодежной политики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года, № 95 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2018 г. № 12».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 96 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».

Указ Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 97 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики и указы Главы Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2020 года № 98 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».

Указ Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2020 года № 99 «О мерах по реализации Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 145-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 146-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 147-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 149-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 151-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 153-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 91 «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения и земельных участков из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 92 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 93 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2016 г. № 355».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 94 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 96 «О функционировании системы безналичной оплаты проезда при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 99 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, связанных с обеспечением лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 101 «Об утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 102 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 103 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных, а также норм содержания животных в них на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 105 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 106 «Об оказании содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 107 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 108 «Об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 109 «Об индексации ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 110 «О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 111 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 112 «Об установлении случаев, в которых требуется приведение состава и содержания проекта планировки территории в соответствие с требованиями пунктов 2 и 3 части 3, пункта 7 части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 113 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2017 г. № 131».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 114 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 192».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 115 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 116 «О распределении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 117 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 118 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июля 2004 г. № 174».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 119 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. № 499».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 120 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2014 г. № 294».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 121 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июня 2018 г. № 246».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 122 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2012 г. № 393».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 123 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 124 «Об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2020 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 125 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 126 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2005 г. № 30».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 127 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2014 г. № 302».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 128 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 г. № 180».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 129 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 130 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2019 г. № 519».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 131 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 132 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 133 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 134 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 135 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2019 г. № 475».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 136 «Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Чувашской Республики, формы указанного соглашения и перечня обязательств муниципального образования Чувашской Республики, подлежащих включению в указанное соглашение».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 137 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 140 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов на 2020 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 138 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2020 года № 139 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 556».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 141 «О начале пожароопасного сезона в 2020 году на территории Чувашской Республики и об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории Чувашской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2020 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 142 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 144 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 145 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 169-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 170-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 171-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 172-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2020 года № 175-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 марта 2020 года № 201-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 марта 2020 года № 202-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 204-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 206-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 215-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 216-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 217-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 218-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 219-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 223-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 224-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 227-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 231-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 232-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 234-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 237-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 242-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 243-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 248-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 249-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 250-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 253-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 254-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 255-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 257-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 264-р.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 марта 2020 года № 58-о «Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.03.2020 г., регистр. № 5845).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 28 февраля 2020 года № 03/1-03/116 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Байгильдинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2020 г., регистр. № 5846).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 02-03/33 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 19 апреля 2019 г. № 02-03/58» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2020 г., регистр. № 5848).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 149 «О Научно-методическом совете по культурному наследию Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.03.2020 г., регистр. № 5850).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 72 «Об утверждении перечня оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта для комплектации объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.03.2020 г., регистр. № 5851).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 48/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 июня 2017 г. № 61/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.03.2020 г., регистр. № 5852).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 443 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 1684» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.03.2020 г., регистр. № 5853).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 233 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 973» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2020 г., регистр. № 5854».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 240 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 974» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2020 г., регистр. № 5855).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 172 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2020 г., регистр. № 5856).