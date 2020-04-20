В Чувашии представители малого и среднего бизнеса получат отсрочку уплаты арендной платы.

Предприятия, входящие в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, освобождены от предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в госсобственности республики, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся в госсобственности республики. При этом договора должны быть которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории региона, за апрель – июнь 2020 года на срок, предложенный арендатором. Максимально возможная отсрочка — до конца 2021 года, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Также с апреля по июнь 2020 года врио Главы республики Олег Николаев освободил от уплаты арендной платы за 2020 год за использование недвижимого имущества, а также по договорам аренды земельных участков, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории региона, предприятия и компании, относящиеся к отраслям экономики, наиболее пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Отметим, при этом недвижимое имущество и земельные участки должны быть в государственной собственности Чувашии.

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