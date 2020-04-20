Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 100 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 103 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 104 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 г. № 49».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 105 «Об утверждении Порядка выдачи дубликатов государственных наград Чувашской Республики либо их муляжей, дубликатов документов к государственным наградам Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 апреля 2020 года № 106 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 12 марта 2020 г. № 672.
Указ Главы Чувашской Республики от 14 апреля 2020 года № 107 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 108 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 156-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 апреля 2020 года № 159-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 160-рг.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 года № 01/06-241 «Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2020-2023 годы».
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 года № 01/06-242 «Об утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов, на 2020 – 2023 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 143 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 г. № 41».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 146 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2011 г. № 354».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 147 «Об индексации ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, отдельным категориям граждан».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 148 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Чувашской Республике за 2019 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 149 «О переименовании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чуваштехинвентаризация» Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 150 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 151 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. № 269».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 152 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 411».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 153 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2016 г. № 108».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 154 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Чувашской Республики от 9 октября 1993 г. № 340».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 155 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 158 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 622».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 159 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 161 «О распределении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 162 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 20 20 г. № 71».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 163 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 164 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2017 г. № 245».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 166 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2019 г. № 306».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 167 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Чувашской Республики и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями Чувашской Республики, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 168 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 318».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 169 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 170 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 171 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 385».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 172 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 173 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 432».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления уполномоченными органами исполнительной власти Чувашской Республики государственного надзора в области обращения с животными».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 247-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 256-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 260-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 262-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 263-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 265-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 266-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 267-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 268-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 269-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 270-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 274-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 275-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 278-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 279-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 280-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 281-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 282-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 283-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 284-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 285-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 286-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 287-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 288-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 апреля 2020 года № 291-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 294-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 296-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 300-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 301-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 302-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2020 года № 306-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2020 года № 312-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2020 года № 315-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2020 года № 316-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2020 года № 317-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 320-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 325-р.
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 319 «Об утверждении Положения о наставничестве в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.03.2020 г., регистр. № 5857).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 10 марта 2020 года № 39 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5858).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 556 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5859).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 152 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 декабря 2015 г. № 63» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5860).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 03/1-03/164 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27 ноября 2017 г. № 03/1-03/1084» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5861).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 марта 2020 года № 01/06-187 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 октября 2012 г. № 01/06-1790» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5862).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 марта 2020 года № 01/06-188 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 22 октября 2012 г. № 01/06-1851» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5863).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 марта 2020 года № 01/06-189 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 марта 2013 г. № 01/06-457» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5864).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 46 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 20 апреля 2011 г. № 111» (арегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5865).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 74 «Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5866).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 43 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 22 апреля 2013 г. № 39» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5867).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 71 «Об утверждении перечней сельскохозяйственной техники, автомобильного транспорта, оборудования и специализированного инвентаря, приобретаемых с использованием средств, предусмотренных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5868).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 123 «Об установлении норматива расходов на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с одним животным без владельцев в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2020 г., регистр. № 5869).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 59/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.04.2020 г., регистр. № 5870).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13 марта 2020 года № 365 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18 апреля 2016 г. № 736» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.04.2020 г., регистр. № 5871).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 3 апреля 2020 года № 74-о «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.04.2020 г., регистр. № 5872).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 15-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 4 ноября 2013 г. № 92-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2020 г., регистр. № 5873).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 165 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2020 г., регистр. № 5874).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 611 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе «Команда молодых лидеров» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2020 г., регистр. № 5875).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 2 апреля 2020 года № 273 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 29 ноября 2010 г. № 669» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5876).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 62/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 141/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5877).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 6 апреля 2020 года № 78-о «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5878).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 года № 7-4/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2020-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2020 г., регистр. № 5882).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 года № 8-4/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района на 2020-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2020 г., регистр. № 5883).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 марта 2020 года № 01/06-222 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 июня 2017 г. № 01/06-579» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2020 г., регистр. № 5884).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 03/1-03/211 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 марта 2019 г. № 03/1-03/191» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2020 г., регистр. № 5885).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 8 апреля 2020 года № 79-о «Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2020 г., регистр. № 5886).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
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