Указ Главы Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 109 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Чувашской Республики Руководствуясь статьей 73 Конституции».
Указ Главы Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 110 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 111 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 112 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 102».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 113 «О министре транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 114 «О министре культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 115 «О Доманине А.В.»
Указ Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 116 «Об исполняющем обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 118 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 165-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 171-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 177-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 178-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 182-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 183-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 184-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 187-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 156 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 42».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 157 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2013 г. № 419».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 160 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 165 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2012 г. № 528».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 177 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам в беззаявительном порядке».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 178 «Об утверждении Правил предоставления выплат из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), привлеченным гражданами Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 179 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 180 «О продлении в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 181 «О предоставлении отсрочки уплаты (освобождения от уплаты) арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 182 «О мерах поддержки автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 189 «О переименовании автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 191 «О переименовании казенного учреждения Чувашской Республики «Централизованная бухгалтерия учреждений службы занятости населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 319-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 321-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 322-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 323-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 324-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 326-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 327-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 328-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 329-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 330-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 331-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 332-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 333-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 334-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 335-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 336-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 337-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 338-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 339-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 340-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 341-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 342-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 343-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 344-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 345-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 346-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 347-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 349-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 350-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 года № 351-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 354-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 355-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за март 2020 года и его результатах.
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 170 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 июля 2013 г. № 01-07/261» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5879).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 17-од «Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5880).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 229 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 июня 2013 г. № 373» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2020 г., регистр. № 5881).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 12-од «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 мая 2011 г. № 50-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.04.2020 г., регистр. № 5887).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 116 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.04.2020 г., регистр. № 5888).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 03/1-03/191 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.04.2020 г., регистр. № 5889).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 апреля 2020 года № 01/06-259 «Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.04.2020 г., регистр. № 5890).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 17-од «Об утверждении регламента взаимодействия органа государственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами муниципального жилищного контроля при осуществлении государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.04.2020 г., регистр. № 5891).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 апреля 2020 года № 03/1-03/223 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения Шихазанского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.04.2020 г., регистр. № 5892).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 16-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 22 декабря 2015 г. № 87-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.04.2020 г., регистр. № 5893).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 марта 2020 года № 113 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.04.2020 г., регистр. № 5894).
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