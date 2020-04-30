Мой прадед – участник войны

Моя прабабушка Федосия до сих пор не может без слез вспоминать годы Великой Отечественной войны. Это она рассказала мне о моем прадеде Спиридоне Александровиче Медведеве.

Прадед родился в д. Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Когда началась война, прадеду было 15 лет. В армию его призвали в 1943 году. Прадеду тогда не исполнилось и 18. На войне он был связистом в составе 359-го стрелкового полка. С такими же юными мальчишками протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта соединять со штабом.Можно только представить, насколько опасна и ответственна была их задача: под пулями врага обеспечивать бесперебойную связь. Прадед участвовал в освобождении Польши, за храбрость в боевых действиях награжден орденами и медалями. Но даже после окончания войны вплоть до 1950 года он стоял на страже родной страны. Очень жаль, что я не могу сам расспросить его о подвигах. С войны прадед Спиридон вернулся с ранениями. Женился, вместе с прабабушкой родили 7 детей. Но, к сожалению, его жизненный путь был коротким. Из-за ранений в ногу у него началась гангрена, пришлось ампутировать. После этого он прожил недолго… Далее...

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Данила ПРОХОРОВ, Чебоксары, 62-я школа_ 4-й класс.