Вести Чувашии, 17 (1690) № 30.04.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 119 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 160».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 120 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2020 года № 121 «Об исполняющем обязанности Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2020 года № 122 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2020 года № 123 «О полномочном представителе Главы Чувашской Республики в Государственном Совете».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 189-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 183 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования Резервного фонда Чувашской Республики, на реализацию противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 184 «О переименовании государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты» Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 185 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. № 381».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 186 «О переименовании организаций, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 187 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 188 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. № 539».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 190 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2012 г. № 476».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 192 «О переименовании автономного учреждения Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 193 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 81».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 194 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 195 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 196 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2010 г. № 327».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 197 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 198 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 203».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 199 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 200 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 201 «О создании казенного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского учета».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 202 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 203 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 204 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 205 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2007 г. № 368».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 206 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 551».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 207 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 211 «О предоставлении гражданам, проживающим в Чувашской Республике, страдающим хронической почечной недостаточностью, денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа и обратно в беззаявительном порядке».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2020 года № 353-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 359-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 365-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 366-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 375-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 380-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 381-р.
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 92 «О внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 18 июня 2013 г. № 235» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5895).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 20-од «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5896).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 117 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 16 ноября 2015 г. № 437» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5897).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 114 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5898).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 03/1-03/201 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 сентября 2012 г. № 04-13/341» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5899).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 77 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.04.2020 г., регистр. № 5900).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 248 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 31 января 2018 г. № 90» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.04.2020 г., регистр. № 5901).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 252 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 2 марта 2018 г. № 168» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.04.2020 г., регистр. № 5902).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 27 марта 2020 года № 115 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.04.2020 г., регистр. № 5903).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 03/1-03/202 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 04-13/334» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.04.2020 г., регистр. № 5904).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 03/1-03/203 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 мая 2015 г. № 03/1-03/216» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.04.2020 г., регистр. № 5905).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 1 апреля 2020 года № 56 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.04.2020 г., регистр. № 5906).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 21 апреля 2020 года № 88-о «Об утверждении Порядка проведения отборочных процедур в целях выдвижения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, для участия в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.04.2020 г., регистр. № 5907).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 03/1-03/210 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения Малокибечского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.04.2020 г., регистр. № 5908).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 69 «Об утверждении Порядка получения пропусков юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.04.2020 г., регистр. № 5909).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 апреля 2020 года № 91-о «Об утверждении Положения о порядке принятия государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2020 г., регистр. № 5910).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 апреля 2020 года № 90-о «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, разрешения руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2020 г., регистр. № 5911).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 апреля 2020 года № 89-о «О Порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2020 г., регистр. № 5912).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 марта 2020 года № 03/1-03/188 «Об утверждении Административного регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с компетенцией Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.04.2020 г., регистр. № 5915).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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