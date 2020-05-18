Вести Чувашии, 19 (1692) № 16.05.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 133 «Об утверждении Методики прохождения испытания на государственной гражданской службе Чувашской Республики в органах исполнительной власти Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 года № 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».
Указ Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 135 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 212-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 213-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 214-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 215-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 216-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 220-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 221-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 222-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 212 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 221 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2005 г. № 97».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2020 года № 396-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 405-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 406-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 408-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 409-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 мая 2020 года № 411-р.
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 7 апреля 2020 года № 504 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 января 2020 г. № 13» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.04.2020 г., регистр. № 5925).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 апреля 2020 года № 97-о «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.04.2020 г., регистр. № 5929).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 6 апреля 2020 года № 197 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.04.2020 г., регистр. № 5930).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 27 апреля 2020 года № 97/п «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 18 октября 2012 г. № 126/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.04.2020 г., регистр. № 5931).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 апреля 2020 года № 9-5/тп «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 г. № 131-25/тп» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.04.2020 г., регистр. № 5932).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 93/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 28 мая 2014 г. № 62/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.05.2020 г., регистр. № 5933).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 167 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 3 марта 2017 г. № 69» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.05.2020 г., регистр. № 5934).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 166 «О признании утратившим силу приказа Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 17 ноября 2014 г. № 317» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.05.2020 г., регистр. № 5935).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 718 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 мая 2013 г. № 1180» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.05.2020 г., регистр. № 5936).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 92/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 12 февраля 2019 г. № 27/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.05.2020 г., регистр. № 5937).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 15 апреля 2020 года № 73 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.05.2020 г., регистр. № 5938).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 94/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 3 февраля 2011 г. № 9/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.05.2020 г., регистр. № 5939).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
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