Вести Чувашии, 20 (1693) № 23.05.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 136 «О министре физической культуры и спорта Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 227-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 231-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 222 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за I квартал 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 223 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 69».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 224 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 40».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 225 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 108».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 226 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 16».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 227 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2005 г. № 12».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 228 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за I квартал 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 229 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 231 «Об утверждении перечня удаленных и труднодоступных территорий Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 232 «Об утверждении Порядка и условий получения несовершеннолетними бесплатной медицинской консультации при определении профессиональной пригодности на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 242 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 октября 2017 г. № 412».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 243 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 519».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2020 года № 392-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 414-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 415-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 416-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 417-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 418-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 419-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 420-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 421-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 422-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 423-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 424-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 425-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 мая 2020 года № 426-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 427-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 428-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 429-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 430-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 431-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 432-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 434-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 435-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 436-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 437-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 438-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 440-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 442-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 443-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за апрель 2020 года и его результатах.
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 мая 2020 года № 03/1-03/271 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 22 октября 2019 г. № 03/01-03/837».
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 12 мая 2020 года № 107-о «Об утверждении служебного распорядка Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.05.2020 г., регистр. № 5940).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 119 «Об утверждении перечня техники и оборудования, приобретаемого сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на техническое перевооружение производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.05.2020 г., регистр. № 5942).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 12 мая 2020 года № 109/п «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.05.2020 г., регистр. № 5943).
Раскрытие информации филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
Раскрытие информации ПАО «Химпром» (Новочебоксарская ТЭЦ-3) в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
Раскрытие информации ООО «Промэнергосбыт» в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (бухгалтерский балансотчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение за 2019 год, структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
Извещение Акционерного общества «Межрегиональная энергосбытовая компания» о раскрытии информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» за 2019 год (годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2019 г. и иная информация) на официальном сайте АО «МЭК».
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Комментари хушас