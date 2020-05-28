«Гордость распирает за наших детей»

Семья – это место, где тебя всегда поймут, выслушают и помогут. Это человеческое, душевное тепло. Родные люди придают чувство нужности и собственной значимости. Накануне Дня защиты детей мы решили ознакомить вас с многодетной семьей Яблоковых, где царит дружба и доверие, поддержка и любовь.

Большая семья

Сергей и Надежда Яблоковы всегда мечтали о большой и дружной семье. Теперь у них 5 детей. Старший сын Паша в этом году окончил 6-ую школу, сейчас готовится к ЕГЭ. Кем он хочет стать в будущем, об этом знают только близкие. 15-летний Дима перешел в 9-й класс. Он, как и его старший брат, увлекается спортом, учится на «4» и «5». И ему очень идет кадетская форма. Озорной мальчишка после уроков спешит в полицейскую академию, где изучает НВП и другие дисциплины. Старшие сыновья Яблоковых очень дружны, во время дистанционного обучения Паша с радостью помогал младшему брату с учебой. Они даже в небо поднялись вместе, чтобы прыгнуть с парашютом. Единственная дочь Яблоковых – Злата – перешла в 5-й класс. Она посещает кружок танцев при школе. Еще увлекается шахматами. В ее копилке много дипломов и грамот с танцевальных и шахматных турниров. Самые младшие – 5-летний Алексей и 4-летний Илья – ходят в детский сад.

Помогают по хозяйству

Яблоковы проживают в Чебоксарах в частном доме. На небольшом участке земли выращивают овощи, разводят кур и уток. Уже в теплице появились первые огурцы, в инкубаторе вылупились цыплята и утята. А в подвале растут грибы вешенки. И совсем не тяжело Яблоковым заниматься хозяйством, ведь у них растут помощники.

– Когда дети были совсем маленькие, приходилось нелегко. Сейчас уже старшие возятся с младшими, учат читать, писать, считать. И по дому они всегда готовы помочь. Сейчас мы строим баню с бассейном. Старшие сыновья помогают отцу в этом деле. Дочь ухаживает за цыплятами и утятами, кормит, поит их. Она моя помощница, помогает убираться в доме, готовить. Злата умеет печь блины. А младшие в это время не отходят от нее ни на шаг. Готовый блинчик сразу оказывается в руках мальчишек. Но они никогда не забывают о бабушке, которая проживает с нами, обязательно ее угостят. Злата очень любит возиться с младшими: с Алексеем читают книжки, а с Ильей учат буквы, – рассказывает мама 5-х детей. Далее…

www.hypar.ru Фото из архива семьи.