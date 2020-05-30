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Вести Чувашии, 21 (1694) № 30.05.2020
Указ Главы Чувашской Республики О Дне отца от 20 мая 2020 года, № 137
Указ Главы Чувашской Республики О Руководителе Администрации Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года, № 138.
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 16 от 20 мая 2020 года, № 139
Указ Главы Чувашской Республики Об утверждении Плана поэтапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике от 21 мая 2020 года, № 140.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 мая 2020 года, № 237-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года, № 234-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 мая 2020 года, № 232-рг.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 451-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 453-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 449-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 471-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 448-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 460-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 473-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 447-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 мая 2020 года № 249 О переименовании автономного учреждения Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 мая 2020 года № 227 Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»
Приказ Министерства молодежной политики и образования Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 620 Об утверждении положений о комиссиях по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 апреля 2020 года № 184 Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате дополнительной выплаты инвалидам боевых действий»
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 323 Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 224 О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 81/п Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к республиканскому бюджету Чувашской Республики и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 01-07/219 О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 27 декабря 2010 г. № 01-07/460
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 95 О Порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 618 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 марта 2020 года № 03/1-03/194 Об отдельных вопросах обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 710 Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 104/п О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 15 ноября 2019 г. № 164/п
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 21 апреля 2020 года № 325 О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 903
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 апреля 2020 года № 605 Об утверждении Порядка предоставления путевок на санаторно-курортное лечение детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортные организации Чувашской Республики
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 02-03/67 О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 28 апреля 2020 года № 03/1-03/250 О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 февраля 2015 г. № 03/1-03/76
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 01-07/244 О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 14 марта 2011 г. № 01-07/70
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 29 апреля 2020 года № 02-03/59 О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 9 октября 2013 г. № 02-03/76
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 15 мая 2020 года № 109-0 О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 18 мая 2020 года № 112-0 Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 215 О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 мая 2020 года № 219 О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 мая 2020 года № 220 Об утверждении Порядка выдачи удостоверения «Дети войны»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 233 О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 230 Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2020/21 года
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 247 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 466-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 467-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 252 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 479
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 234 Об утверждении Порядка обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 238 О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 241 Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 по федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары)
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 240 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 17
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 239 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2013 г. № 35
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 237 О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 235 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2012 г. № 3
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 236 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 399
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 250 Об утверждении Плана мероприятий по созданию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики в 2020–2021 годах
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 253 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2015 г. № 451
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 251 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2007 г. № 55
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 245 О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
Дело № 3а-106/2019 РЕШЕНИЕ от 8 ноября 2019 года
Дело № 66а-171/2020 АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 4 марта 2020 года
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