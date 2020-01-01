Горжусь, что я кадет

Лето 2017 года… По Национальному телевидению показывают сюжет о начале строительства Чувашского кадетского корпуса. В нем говорилось, что это будет современное учебное заведение со своим футбольным полем, легкоатлетической беговой дорожкой, хореографическим классом и т.д. Подумал, как же это все удобно: учеба, спорт, хореография – все под одной крышей, и начал представлять себя в стенах этой школы. Тогда я учился в 4-м классе Тренькасинской школы Чебоксарского района. И каждый день ездил в Кугеси на дополнительные занятия: в детской школе искусств учился играть на баяне, в музее изучал китайский язык, в ФОКе посещал лыжную секцию. А в школе занимался хореографией и легкой атлетикой.

Я сильно переживал, смогу ли поступить? Ведь кроме знаний математики и русского языка нужна и физическая закалка. На экзамене по физкультуре на результат бегал 1000 м и подтягивался. Прошел тестирование по психологии. Последним испытанием стало собеседование. Перед комиссией я рассказал о себе: в каких кружках и секциях занимался, какие числились за мной победы. Не скрываю, я очень волновался. Меня разрывало на две части: я хотел быть и кадетом, и жить вместе с родителями, ведь мне тогда было всего 11 лет. Далее…

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Арсений УДАЛОВ.

Чувашский кадетский корпус им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова.