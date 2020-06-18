Привезла с турнира гироскутер

Ученица 5-го класса 36-й столичной школы Анастасия Бакалдина уже 8 лет занимается художественной гимнастикой и входит в состав сборной команды Чувашской Республики среди девочек 2009-2007 годов рождения.

Она не раз поднималась на пьедестал почета. Ей всего 12 лет, но уже в ее копилке уйма наград. 3 года подряд (2017-2019 гг.) Настя стала победителем Открытого первенства и чемпионата города Чебоксары и Открытого первенства Чувашской Республики по художественной гимнастике. Призер региональных соревнований «Кубок олимпийских чемпионок», «Emerald Cup», открытого турнира «OLIMP STARS» 2018 года. В этом году прошел турнир городов России по художественной гимнастике «Мисс Валентинка». Настя с соревнования вернулась с «серебром», привезла в Чебоксары главный приз турнира – гироскутер.

Не только в спорте выкладывается Настя, но и успевает учиться на отлично, участвует во всех школьных мероприятиях и активно осваивает художественное творчество.

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