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Вести Чувашии, 24 (1697) № 20.06.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 160 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92».
Указ Главы Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 161 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 12 октября 2017 г. № 108».
Указ Главы Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 162 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики 17 июня 2020 года № 163 « «О полномочном представителе Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 274-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 275-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 276-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 283-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 284-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 288-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 289-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 280 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 281 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 282 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 287 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 288 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 41».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 295 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2010 г. № 330».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 297 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 298 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. № 141».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2016 г. № 47».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 485-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 496-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 502-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 508-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 510-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 517-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 524-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 525-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июня 2020 года № 546-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 554-р.
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 03/1-03/354 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 22 октября 2019 г. № 03/01-03/837».
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 июня 2020 года № 01/06-440 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «КАРИНА», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2020-2023 годы».
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 126/123/п «О Межведомственной комиссии по пересмотру результатов определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.05.2020 г., регистр. № 5986).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 01-07/266 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 17 августа 2015 г. № 01-07/329» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6000).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 89 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6002).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 90 «Об утверждении Положения об осуществлении выплат стимулирующего характера по итогам работы руководителям государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6003).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 91 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, при замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6004).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 92 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6005).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 94 «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется председателем Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6006).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2020 года № 97 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6008).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 88 «О признании утратившими силу приказа Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 22 августа 2017 г. № 191 и подпункта 12 пункта 1 приказа Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 13 января 2020 г. № 6» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6009).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 86 «О внесении изменения в приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 17 июля 2018 г. № 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6010).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 93 «О порядке проведения служебных проверок в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6011).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 03/1-03/287 «Об утверждении Положения о советнике министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6012).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 376 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин № 4/73 и № 8/75, расположенных на территории д. Старые Урмары Урмарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6013).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6014).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 13 мая 2020 года № 88 «О Порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6015).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 21 мая 2020 года № 205 «О признании утратившими силу некоторых решений Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6016).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 21 мая 2020 года № 206 «Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью бюджетных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2020 г., регистр. № 6017).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 143 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6018).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 196 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по предоставлению социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, а также возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6019).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 197 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки – субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6020).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 марта 2016 г. № 166» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6021).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 127 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6022).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 87 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 февраля 2018 г. № 17» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6023).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 85 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6024).
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 01-07/279 «Об утверждении Регламента осуществления контроля за деятельностью организаций, находящихся в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.06.2020 г., регистр. № 6025).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 июня 2020 года № 01/06-414 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6026).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 03/1-03/291 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения и водоотведения города Шумерля Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6027).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 мая 2020 года № 393 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 3 октября 2017 г. № 971» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6028).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 893 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 октября 2017 г. № 1398» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6029).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 102 «Об утверждении Служебного распорядка Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6030).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 01-07/275 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 5 марта 2011 г. № 01-07/59» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6031).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 25 мая 2020 года № 166 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2020 г., регистр. № 6032).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 28 мая 2020 года № 132 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества Чувашской Республики в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2020 г., регистр. № 6033).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 101 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2020 г., регистр. № 6034).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 21 мая 2020 года № 165 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 20 сентября 2017 г. № 347» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2020 г., регистр. № 6035).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 114 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, разрешения председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6036).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 110 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6037).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 84 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6038).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 108 «Об утверждении Порядка проведения отборочных процедур в целях выдвижения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, для участия в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6039).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2020 года № 01/06-351 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6040).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 201 «Об утверждении Порядка и условий выплаты премии по итогам работы руководителям бюджетных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере ветеринарии, и Перечня показателей эффективности деятельности бюджетных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере ветеринарии, и их руководителей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6041).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 220 «О представлении государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6042).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 105 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6045).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
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