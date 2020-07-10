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Вести Чувашии, 27 (1700) № 10.07.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 174 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2020 г. № 99».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июля 2020 года, № 175 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 8 февраля 2011 г. № 16».
Указ Главы Чувашской Республики от 4 июля 2020 года № 176 «О награждении государ-ственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 177 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2015 г. № 116».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 178 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2018 г. № 133».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 179 «О награждении орденом «За любовь и верность».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 180 «О награждении знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне».
Указ Главы Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 181 «О первом заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре финансов Чувашской Рес-публики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 июня 2020 года № 302-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 308-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 309-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 июля 2020 года № 310-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 июля 2020 года № 311-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 312-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 313-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 274 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 275 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здраво-охранения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 283 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учрежде-ний Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства финансов Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 284 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физиче-ской культуры и спорта».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 285 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 293 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 нояб-ря 2007 г. № 309».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 304 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 306 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культу-ры и туризма».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 319 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 230 и отмене постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2019 г. № 456».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2020 года № 321 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2015 г. № 121».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 326 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 327 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2009 г. № 179».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 328 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 ок-тября 2015 г. № 370».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 329 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2018 г. № 438».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 329 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2018 г. № 438».
Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 341 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 апре-ля 2014 г. № 113».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 342 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2017 г. № 266».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 358 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2020 г. № 106».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 523-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 528-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 534-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июня 2020 года № 544-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июня 2020 года № 545-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 551-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 559-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 566-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 571-р.
Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания при проведе-нии выборов Главы Чувашской Республики.
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания при проведении выборов Главы Чувашской Республики.
Сведения о региональных государственных периодических изданиях при проведении вы-боров Главы Чувашской Республики.
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов Главы Чувашской Республики.
Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потреб-ления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, соци-альным последствиям на территории Чувашской Республики.
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 842 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 22.06.2020 г., регистр. № 6078).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 199 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и соци-
альной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, указанным в Законе Чувашской Республики «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.06.2020 г., регистр. № 6079).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 03/1-03/327 «О внесении изменений в приказ Ми-нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Респуб-лики от 21 ноября 2012 г. № 04-13/503» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6082).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 257 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защи-ты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6083).
и социальной защиты Чувашской Республики от 16 июня 2020 года № 277 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 нояб-ря 2019 г. № 521» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6084).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 872 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25 марта 2015 г. № 619» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6086).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых комму-никаций Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 92 «Об утверждении Регламента осу-ществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6090).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 383 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 16 мая 2018 г. № 432» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6091).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 01-07/325 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 сентября 2019 г. № 453» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юс-тиции 25.06.2020 г., регистр. № 6092).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 286 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 3 декабря 2018 г. № 494» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6093).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 258 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 30 августа 2016 г. № 442» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6094).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 28 мая 2020 года № 254 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 6 мая 2016 г. № 237» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6095).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 03/1-03/328 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-ской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6096).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 135 «Об утверждении Административного регламента осу-ществления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6097).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 876 «О предоставлении государственными гражданскими служащими Чуваш-ской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики, сведе-ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 25.06.2020 г., регистр. № 6098).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 02-03/54 «О ведомственных наградах Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6099).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 131/п «О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Министерства финансов Чувашской Республики» (зареги-стрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., ре-гистр. № 6100).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 02-03/55 «О порядке премирования, выплаты материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременного поощрения, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Госу-дарственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6102).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-тике и тарифам от 23 июня 2020 года № 11-7/п «Об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственно-стью «Желдорремтехника плюс» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Респуб-лики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6103).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 147 «О представлении государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, за-мещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Мини-стерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6104).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 170 «О признании утратившим силу приказа Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 5 апреля 2018 г. № 161» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6105).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 941 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 июля 2017 г. № 897» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6106).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 136/п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Чувашской Республики» (заре-гистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.06.2020 г., регистр. № 6107).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 01-07/323 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия ре-
гионального (республиканского) значения, объектов культурного наследия местного (муници-пального) значения, выявленных объектов культурного наследия, а также в пределах своей компе-тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чуваш-ской Республики государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвали-дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении указанного регионального государственного надзора» (зарегистрирован Госу-дарственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.06.2020 г., регистр. № 6108).
Приказ Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 01-07/324 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-ской Республики федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-дия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)» (зарегистрирован Государ-ственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.06.2020 г., регистр. № 6109).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 454 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистри-рован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6110).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 945 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-го характера в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики за отчетный период с 1 ян-варя по 31 декабря 2019 г.» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6111).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-тике и тарифам от 23 июня 2020 года № 12-7/п «Об установлении тарифов на транспортную услу-гу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Чувашметалл» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юс-тиции 30.06.2020 г., регистр. № 6112).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 266 «О предоставлении государственными гражданскими служащими Чувашской Респуб-лики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6113).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 19 июня 2020 года № 140-о «Об утверждении Административного регламента предоставления Государ-ственной службой Чувашской Республики по делам юстиции государственной услуги по удосто-верению путем проставления апостиля официальных документов, выданных органами записи ак-тов гражданского состояния в Чувашской Республике в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, в случаях, установленных между-народными договорами Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6114).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о том, что на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) опубликована информация о регулируемой деятельности.
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижи-мого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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