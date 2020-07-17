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Вести Чувашии, 28 (1701) № 17.07.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года, № 182 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 183 О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171».
Указ Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 184 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 21 мая 2020 г. № 140».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 185 «Об утверждении формы уведомления лица, замещающего муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении не-коммерческой организацией, формы журнала регистрации таких уведомлений».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 186 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 6 марта 2014 г. № 27».
Указ Главы Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 187 «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2010 г. № 189».
Указ Главы Чувашской Республики от 15 июля 2020 года № 188 «О награждении государ-ственными наградами Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 322-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 327-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 308 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 310 «Об утверждении Правил делопроизводства в органах исполнительной власти Чувашской Респуб-лики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 311 «Об утверждении Правил предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-зяйство, из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на содержание поголовья коров».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 312 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апре-ля 2020 г. № 183».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2020 года № 322 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февра-ля 2020 г. № 41».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 325 «О реорганизации казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Рес-публики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 330 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. № 219».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 332 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 333 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 334 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 мая 2013 г. № 199».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 336 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. № 131».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 337 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декаб-ря 2013 г. № 483».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 338 «О предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики на иные цели».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 340 «О переименовании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Министерства здравоохранения Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 344 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 янва-ря 2017 г. № 5».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 345 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 343 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракцио-нов в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 347 «Об организационном комитете по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвя-щенного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 380 «Об утверждении Правил предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государствен-ную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строитель-ство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными райо-нами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномо-чий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих и работающих на сельских террито-риях либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства на сельские террито-рии и работать там, имеющих право на получение социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, в рамках комплексного разви-тия сельских территорий».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июня 2020 года № 547-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 548-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 558-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 564-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 565-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 570-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2020 года № 587-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конку-рентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муници-пальным образованиям Чувашской Республики за июнь 2020 года и его результатах.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-124/2020 по административному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Водолей» о признании недействующим в части Лесохозяйственного регламента Шумерлинского лесничества, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 декабря 2017 года № 1267».
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и та-рифам от 10 июля 2020 года № 01/06-488 «О внесении изменений в приказ Государственной служ-бы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 г. № 01/06-1229».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 256 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 25 июля 2017 г. № 330» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 26.06.2020 г., регистр. № 6101).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 1066 «Об организации допуска детей в дошкольные образовательные организации в условиях рас-пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике» (зареги-стрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., ре-гистр. № 6115).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 02-03/68 «Об утверждении Административного регламента Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по организации деятельности по предоставлению государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-гам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагруз-ка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного сред-ства и (или допустимую нагрузку на ось, на движение по автомобильным дорогам крупногабарит-ного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута таких транспортных средств проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, располо-женным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-родских округов), при условии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах Чувашской Республики и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог» (зарегистрирован Госу-дарственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6116).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 29 июня 2020 го-да № 246 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 24 ноября 2009 г. № 148» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6117).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 01-07/326 «Об утверждении Административного регламента
осуществления Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики контроля за представлением обязательного экземпляра документов Чувашской Рес-публики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чуваш-ской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6118).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 533 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. № 293» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6119).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 1120 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здраво-охранения Чувашской Республики государственной услуги «Проводит аттестацию медицинских и фармацевтических работников организаций государственной системы здравоохранения Чуваш-ской Республики, а также частной системы здравоохранения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.06.2020 г., регистр. № 6120).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 5 июня 2020 года № 267 «О приостановлении действия абзаца третьего пункта 2.10.2 Административного ре-гламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по получению членами семей погиб-ших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-ных и других видов услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 18 октября 2019 г. № 490» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.07.2020 г., регистр. № 6121).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 2 июля 2020 года № 146-о «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 27 мая 2020 г. № 126-о» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 03.07.2020 г., регистр. № 6122).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых комму-никаций Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 116 «О признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуника-ций Чувашской Республики от 21 апреля 2020 г. № 69» (зарегистрирован Государственной служ-бой Чувашской Республики по делам юстиции 03.07.2020 г., регистр. № 6123).
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 10 июня 2020 го-да № 38-од «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-ного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государ-ственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2020 г., регистр. № 6124).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 158 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства сельского хозяйства Чу-вашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по де-лам юстиции 06.07.2020 г., регистр. № 6125).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 284 «Об индексации нормативов чистого дохода от реализации плодов и продукции лич-ного подсобного хозяйства за I квартал 2020 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.07.2020 г., регистр. № 6126).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 16 июня 2020 года № 02-03/66 «Об утверждении служебного распорядка Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Рес-публики по делам юстиции 06.07.2020 г., регистр. № 6127).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 159 «Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству сельского хозяйства Чу-вашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по де-лам юстиции 06.07.2020 г., регистр. № 6128).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и та-рифам от 2 июля 2020 года № 01/06-476 «Об утверждении Порядка отбора электронного ресурса, предназначенного для осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.07.2020 г., регистр. № 6129).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 8 июля 2020 года № 149-о «О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 15 июня 2017 г. № 98-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.07.2020 г., регистр. № 6130).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 280 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 18 января 2019 г. № 19» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6131).
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