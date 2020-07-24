«Пилеш»: яркость чувашского фольклора

Детский фольклорный ансамбль «Пилеш» ДК «Ровесник» города Чебоксары стал лауреатом I степени в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Воспевая край родной!» в номинации «Народная песня». Участники ансамбля своим выступлением показали красоту и яркость чувашского фольклора.

Детский ансамбль был основан 35 лет тому назад в лицее-интернате имени Г.С. Лебедева Зинаидой Козловой,

нынешним руководителем народного фольклорного ансамбля «Уяв». С 2007 года руководителем обновленного ансамбля «Пилеш», в состав которого вошли дети, любящие петь и танцевать, становится Наталья Васильева.

В репертуаре ансамбля – чувашские народные песни, частушки, игры. Кроме разучивания чувашских народных песен в сопровождении плясок и выступлений с концертными программами, дети изучают народные костюмы, традиции, обряды, учатся играть на народных шумовых инструментах и проводят мастер-классы по этому жанру. На протяжении долгого времени участники фольклорного ансамбля принимают активное участие в фестивалях-конкурсах детского творчества различного уровня, где всегда становятся победителями. Ансамбль «Пилеш» является постоянным участником и культурных программ городских и республиканских мероприятий.

– На сегодняшний день в коллективе 14 детей в возрасте 9-16 лет. Такие молодцы, с радостью разучивают песни

на родном языке, элементы чувашского фольклора. Особенно радует то, что дети, которые оттачивали свое мастерство в ансамбле, в дальнейшем не расстаются с творчеством, стараются развиваться дальше в этом направлении. Хотелось бы отметить Катю Давыдову и Ксюшу Евдокимову.

Нынешние участники тоже показывают заинтересованность. Одноклассницы Елена Улеева и Карина Александрова выступают вместе, во всем поддерживают друг друга. Братья Сергей и Артем Гавриловы любят пляски. Александр Анисимов – барабанщик. Участники ансамбля владеют такими музыкальными инструментами, как ложки, трещотки, бубны. К сожалению, городские дети не совсем хорошо знают чувашский язык, из-за этого появляются трудности в изучении слов песен. Радует то, что родители всегда готовы помочь, уделить внимание своему чаду, – рассказывает руководитель ансамбля Наталья Васильева. Далее...

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