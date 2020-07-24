Стараюсь подавать хороший пример

У меня есть младший брат Ваня. С детства он стремится все повторять за мной. И я стараюсь подавать ему только хороший пример. Вместе со мной он занимается спортом: играет в баскетбол, футбол, бегает, освоил лыжи и велосипед. Шашки и шахматы – наши любимые игры. Часто в них занята вся семья, в том числе и бабушка с дедушкой.

Летом мы стараемся помогать родителям по хозяйству. Ваня несет ответственность за индоутят: помогает кормить, поить, следит за тем, чтобы коршуны не напали. Во время сенокоса он приглядывает за младшей сестренкой Варей и развлекает ее сказками. Ведь Ваня их знает много.

Братишка участвует в акциях нашей сельской библиотеки и не раз становился победителем и призером. Получал разные подарки, в том числе и книги, которые мы с ним будем вместе читать. Он очень любознательный, в свободное время рисует, занимается аппликацией. Этим летом даже ходил на луга собирать клубнику.

Ваня – добрый, приветливый, заботливый, скромный, не по годам очень ответственный. Я рад, что он у меня есть. В этом году пойдет в первый класс. Очень надеюсь, что в школе ему будет интересно и у него появятся новые друзья!

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Кирилл ПРОКОПЬЕВ.

Порецкий район, Анастасовская школа.