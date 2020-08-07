Вести Чувашии, 31 (1704) № 07.08.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 3 августа 2020 года № 203 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2015 г. № 24».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 354-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 августа 2020 года № 357-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 359-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 360-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 382 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № 522».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 года № 387 «О государственном докладе «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики в 2019 году».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 391 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 393 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 г. № 348».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 395 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, на 2020 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 397 «О Правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 400 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на 2020 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 401 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 81».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 402 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 178».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 404 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2016 г. № 464».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 405 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2008 г. № 78».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 406 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 509».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 418 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 519».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 647-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 648-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 656-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 657-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 658-р.
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 231 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 28 февраля 2020 г. № 63» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.07.2020 г., регистр. № 6149).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 01-07/371 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Селище, средние века», расположенного по адресу (местонахождение): Чувашская Республика, Батыревский район, с. Новое Ахпердино» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.07.2020 г., регистр. № 6150).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 170 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6151).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 29 июня 2020 года № 529 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2/86 и № 4/79, расположенных в п. Урмары Урмарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6152).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 186 «Об утверждении порядка формирования перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6153).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 1118 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 11 октября 2019 г. № 1489» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6154).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 149 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Предоставляет право ограниченного пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики (сервитута)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6155).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 июня 2020 года № 03/1-03/400 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6156).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 605 «Об ограничении пребывания граждан в лесах» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6157).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 326 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 191» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.07.2020 г., регистр. № 6158).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашкой Республики от 22 июля 2020 года № 185 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (за исключением правил и требований, предусмотренных статьями 9, 13 - 15 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации») (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.07.2020 г., регистр. № 6159).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 170 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 134» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.07.2020 г., регистр. № 6160).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 251 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.07.2020 г., регистр. № 6161).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 453 «Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.07.2020 г., регистр. № 6162).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 03/1-03/424 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Караклинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.07.2020 г., регистр. № 6163).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 июля 2020 года № 257 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 16 ноября 2015 г. № 437» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.07.2020 г., регистр. № 6164).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 02-03/135 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6165).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 182 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 231» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6167).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 июля 2020 года № 16-10/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «КАРИНА» на 2020-2023 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6168).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июля 2020 года № 01/06-492 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6170).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 15 июня 2020 года № 129 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.07.2020 г., регистр. № 6171).
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