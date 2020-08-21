Вести Чувашии, 33 (1706) № 21.08.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 12 августа 2020 года, № 208 "О Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике".
Указ Главы Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 209 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".
Указ Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года, № 210 "О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 335-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 350-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 371-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 372-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 373-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 374-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 375-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 376-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 377-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 378-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 380-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 382-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 383-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 384-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 385-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 420 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 421 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 422 "О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку инновационных проектов в сфере культуры и искусства на 2020 год".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 424 "Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Чувашской Республики, порядка их подачи".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 августа 2020 года № 430 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2020 года № 433 "Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления единовременной выплаты семьям, имеющим трех и более детей".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 августа 2020 года № 435 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 436 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 278".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 437 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 г. № 348".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 438 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 г. № 41".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 439 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 442 "О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 443 "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 декабря 2014 г. № 444".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 444 "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 января 2017 г. № 16".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 446 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 186".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 447 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 448 "О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 449 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за II квартал 2020 года".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 450 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 451 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2019 г. № 607".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 452 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. № 177".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 453 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2013 г. № 139".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 454 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 455 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2010 г. № 474".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 456 "Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в Чувашской Республике".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 457 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 367".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 458 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2014 г. № 183".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 459 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 460 "Об утверждении Положения об организации работы органов исполнительной власти Чувашской Республики с сообщениями, опубликованными в открытых источниках".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 461 "Об утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в социальных сетях".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 462 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 463 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 469 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2020 г. № 40".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 470 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 473 "Об утверждении Порядка осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 642-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 643-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 650-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 651-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 652-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 661-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 662-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 665-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 668-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 670-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 671-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 672-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 673-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 674-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 675-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 676-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 677-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 683-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 684-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 686-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 687-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 688-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 689-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 690-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 692-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 693-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2020 года № 697-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 698-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 702-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 703-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 704-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 708-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 710-р.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики от 03.07.2020 г. по административному делу № 3а-160/2020 по административному исковому заявлению акционерного общества «Межхозяйственная строительная организация «Комсомольская» к Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики о признании частично недействующими нормативных правовых актов.
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 218 "Об утверждении Положения о советнике министра физической культуры и спорта Чувашской Республики, осуществляющего свою деятельность на общественных началах" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.08.2020 г., регистр. № 6184).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 179 "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.08.2020 г., регистр. № 6185).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 20 июля 2020 года № 178 "О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 3 марта 2014 г. № 35" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6186).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20 июля 2020 года № 420 (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6187).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 640 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15 мая 2017 г. № 494" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6188).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 261 "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики, разрешения руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6189).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 155/п "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики, разрешения министра финансов Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве финансов Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6190).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 7 августа 2020 года № 166-о "О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 3 августа 2020 г. № 165-о" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.08.2020 г., регистр. № 6191).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 271 "Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.08.2020 г., регистр. № 6192).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 606 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 1129" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.08.2020 г., регистр. № 6193).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 139 "О признании утратившими силу приказа Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 22 августа 2017 г. № 190 и некоторых решений Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.08.2020 г., регистр. № 6194).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 180 "О признании утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 16 октября 2017 г. № 207" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.08.2020 г., регистр. № 6195).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 181 "О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.08.2020 г., регистр. № 6196).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 929 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 1815" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.08.2020 г., регистр. № 6198).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 194 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 29" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.08.2020 г., регистр. № 6201).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 29 июля 2020 года № 613 "О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6202).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 31 июля 2020 года № 153 "Об утверждении Перечня должностных лиц Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6203).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 июня 2020 года № 997 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 728" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6205).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 4 августа 2020 года № 17-11/тп "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания города Цивильск» на 2020 год" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6207).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о размещении информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
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