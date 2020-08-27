Вести Чувашии, 34 (1707) № 27.08.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 211 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 212 «О награждении орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Агафонова В.А.»
Указ Главы Чувашской Республики от 22 августа 2020 года № 213 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 387-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 388-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 392-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 393-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 390-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 394-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 440 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 441 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 445 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 464 «О Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Чувашской Республике и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 465 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 471 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 февраля 2008 г. № 22».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 472 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 181».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 478 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 705-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 706-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 707-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 709-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 712-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 713-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 721-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 726-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 734-р.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-46/2020 от 06.02.2020 г. по административному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Дмитриева Ю.В. к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о признании недействующим Приказа от 12 августа 2019 года № 02-03/162 «Об установлении мест на территориях муниципальных образований Чувашской Республики, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается и Порядка согласования отправления транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца».
Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по административному делу № 66а-1138/2020 от 14.07.2020 г. по административному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Дмитриева Ю.В. к Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о признании недействующим Приказа от 12 августа 2019 года № 02-03/162 «Об установлении мест на территориях муниципальных образований Чувашской Республики, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается и Порядка согласования отправления транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца».
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-145/2020 от 13.07.2020 г. по административному исковому заявлению Арсентьева А.П. о признании недействующим в части нормативного правового акта Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конку-рентной политике и тарифам проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за июль 2020 года и его результатах.
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 августа 2020 года № 19-12/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети Волга» энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» по индивидуальному проекту».
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 03/1-03/538 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 19 июля 2019 г. № 03/1-03/557».
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 27 июля 2020 года № 03/1-03/478 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.08.2020 г., регистр. № 6197).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 184 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 марта 2017 г. № 34» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.08.2020 г., регистр. № 6199).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 42-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Направляет представителей Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики для участия в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.08.2020 г., регистр. № 6200).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 июня 2020 года № 160 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6204).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 27 июля 2020 года № 151 «Об утверждении Регламента осуществления Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6206).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 01-07/348 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6208).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 1187 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям по профилю «оториноларингология» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6209).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 27 июля 2020 года № 611 «Об утверждении Положения о комиссиях по отнесению земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.08.2020 г., регистр. № 6210).
Уведомление Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель: ООО «Де-Мо»).
Уведомление Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель: Андреев А.В.).
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