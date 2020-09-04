Вести Чувашии, 35 (1708) № 04.09.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 214 "О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 215 "О присуждении Государственных премий Чувашской Республики 2019 года".
Указ Главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 216 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".
Указ Главы Чувашской Республики от 29 августа 2020 года № 217 "О награждении государственными наградами Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 218 "О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 395-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 396-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 397-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 августа 2020 года № 401-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 402-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 404-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 429 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 466 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 года № 467 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 468 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие здравоохранения".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 474 "Об утверждении Порядка транс портного обслуживания лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, обеспечиваемого в связи с исполнением ими должностных обязанностей".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 475 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2011 г. № 203".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 476 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 71".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 477 "О функционировании и использовании информационной системы Чувашской Республики "Региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 479 "О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 480 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2015 г. № 323".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 481 "О формировании перечня системообразующих организаций экономики Чувашской Республики, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, и перечня крупных, экономически или социально значимых организаций в Чувашской Республике, имеющих муниципальное значение".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 482 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2017 г. № 499".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 483 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2018 г. № 210".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 484 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 73".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 сентября 2016 г. № 368".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 486 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 января 2006 г. № 2".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 487 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 363".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 488 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 114".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 711-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 722-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 724-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 725-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 727-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 730-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 732-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 733-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 735-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 736-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 737-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 738-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 739-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 740-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 741-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 743-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 753-р.
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 августа 2020 года № 20-13/тп "Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства «Газопровод-ввод подземный высокого давления, ГРПШ к производственному цеху и котельным ООО «Завод Объемно-Блочного Домостроения», расположенных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурнарское шоссе (земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:021103:60 и 21:01:021103:86)», по индивидуальному проекту".
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 29 июля 2020 года № 234 "О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.08.2020 г., регистр. № 6211).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 01-07/434 "О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 28 ноября 2016 г. № 01-07/422" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.08.2020 г., регистр. № 6212).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 июля 2020 года № 188 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 21 марта 2019 г. № 55" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.08.2020 г., регистр. № 6213).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 358 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 1 декабря 2015 г. № 30" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.08.2020 г., регистр. № 6214).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 31 июля 2020 года № 154 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.08.2020 г., регистр. № 6215).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 1331 "Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.08.2020 г., регистр. № 6216).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 31 июля 2020 года № 155 "Об утверждении Административного регламента Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.08.2020 г., регистр. № 6217).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 227 "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики, разрешения министра физической культуры и спорта Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.08.2020 г., регистр. № 6218).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 1065 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.08.2020 г., регистр. № 6219).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 340 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 195" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.08.2020 г., регистр. № 6220).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 339 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 апреля 2016 г. № 194" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.08.2020 г., регистр. № 6221).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 341 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 363" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.08.2020 г., регистр. № 6222).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 01-07/462 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.08.2020 г., регистр. № 6223).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 августа 2020 года № 198 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги "Выдает информацию из реестра государственного имущества Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.08.2020 г., регистр. № 6224).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 349 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 15 февраля 2016 г. № 84" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.08.2020 г., регистр. № 6225).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 02-03/81 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения разработанных Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.08.2020 г., регистр. № 6226).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 21 августа 2020 № 208 "Об утверждении ставок субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.08.2020 г., регистр. № 6227).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 августа 2020 года № 206 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.08.2020 г., регистр. № 6229).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 августа 2020 года № 18-12/тп "О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2019 г. № 122-22/тп" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.08.2020 г., регистр. № 6230).
Извещение Минприроды Чувашии извещает о жеребьевке на право получения разрешений на добычу кабана в общедоступных охотугодьях.
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