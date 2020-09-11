Вести Чувашии, 36 (1709) № 11.09.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 219 "О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 221 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171".
Указ Главы Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 222 "О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 223 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".
Указ Главы Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 224 "Об учреждении памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей".
Указ Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 225 "О стипендиях Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 августа 2020 года, № 405-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 407-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 408-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 411-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 412-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 сентября 2020 года № 414-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 417-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 сентября 2020 года № 415-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 418-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 421-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 489 "Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории общедоступных охотничьих угодий Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 490 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2011 г. № 235".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 491 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2011 г. № 214".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 492 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 493 "Об утверждении Порядка определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства критерию, установленному подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 495 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2019 г. № 60".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 505 "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 г. № 241".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 506 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. № 269".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 714-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 715-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 716-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 717-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 718-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 719-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 728-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 729-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 744-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 755-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 756-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 757-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 758-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 759-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 761-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 762-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 763-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 764-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 766-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 776-р.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 639 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 446" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 26.08.2020 г., регистр. № 6228).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 августа 2020 года № 01/06-562 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 26.08.2020 г., регистр. № 6231).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 13 августа 2020 года № 357 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 10 сентября 2019 г. № 423" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 26.08.2020 г., регистр. № 6232).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 280 "Об утверждении административного регламента осуществления Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики государственного надзора в области обращения с животными" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 27.08.2020 г., регистр. № 6233).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 178 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 27.08.2020 г., регистр. № 6234).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 29 июля 2020 года № 230 "О признании утратившими силу приказа Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. № 356 и некоторых приказов Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 27.08.2020 г., регистр. № 6235).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 220 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги "Выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства")" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 27.08.2020 г., регистр. № 6236).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 207 "Об утверждении Порядка проведения отборочных процедур в целях выдвижения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, для участия в конкурсе "Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 27.08.2020 г., регистр. № 6237).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19 августа 2020 года № 1428 "Об утверждении Перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 28.08.2020 г., регистр. № 6238).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 01-07/455 "Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Городище, средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Альменево" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6239).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 01-07/454 "Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Курган, бронзовый век", расположенного по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Балабаш-Баишево" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6240).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 01-07/456 "Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Курган, бронзовый век", расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский район, с. Новое Чурашево" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6241).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 01-07/457 "Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Старое кладбище "Зурат", средние века", расположенного по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Яншихово" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6242).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 11 августа 2020 года № 295 "О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 декабря 2019 г. № 356" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6243).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 475 (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6244).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 54-од "Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 31.08.2020 г., регистр. № 6245).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 августа 2020 года № 173-о "О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 г. № 136-о" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 01.09.2020 г., регистр. № 6246).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 302 "Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, администрируемым Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 02.09.2020 г., регистр. № 6247).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
Извещение ООО "Айб Бен Гим Чебоксары" о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
Комментари хушас