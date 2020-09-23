Вести Чувашии, 38 (1711) № 23.09.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 16 сентября 2020 года № 228 "О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 16 сентября 2020 года № 229 "О Лекареве С.Н.".
Указ Главы Чувашской Республики от 16 сентября 2020 года № 230 "О министре промышленности и энергетики Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 19 сентября 2020 года № 231 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".
Указ Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 232 "О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2010 г. № 189".
Указ Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 233 "О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. № 118".
Указ Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 234 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 21 мая 2020 г. № 140".
Указ Главы Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 235 "О вступлении в должность Главы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 236 "Об отставке Кабинета Министров Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 237 "О Председателе Кабинета Министров Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 238 "О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 239 "О признании утратившим силу Указа Главы Чувашской Республики от 20 сентября 2015 г. № 128".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года № 430-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 сентября 2020 года № 432-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 434-рг.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 775-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 797-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 798-р.
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 493 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.09.2020 г., регистр. № 6260).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 августа 2020 года № 222 "Об утверждении Положения о комиссии по проведению продаж государственного имущества Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.09.2020 г., регистр. № 6261).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 225 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2020 г., регистр. № 6262).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 226 "О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2020 г., регистр. № 6263).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 390 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 сентября 2016 г. № 488" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.09.2020 г., регистр. № 6264).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 августа 2020 года № 680 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. № 1267" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6265).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 1532 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики" (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6267).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 217 "Об утверждении административно го регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги "Передает имущество, находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, в доверительное управление" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6268).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 1316 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6269).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 18 августа 2020 года № 243 "Об утверждении Административного регламента Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Присваивает спортивные разряды, квалификационные категории тренеров, квалификационные категории иных специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные категории спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6270).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 14 сентября 2020 года № 96 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2020 г., регистр. № 6271).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 сентября 2020 года № 01/06-639 "О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 июня 2017 г. № 01/06-570" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.09.2020 г., регистр. № 6273).
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