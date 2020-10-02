Вести Чувашии, 39 (1712) № 02.10.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 240 "О награждении государственными наградами Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 241 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 242 "О Яковлеве С.П.".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года, № 243 "О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющем обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 244 "О Лизаковой Р.М."
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 245 "Об исполняющем обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 246 "О Руководителе Администрации Главы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 247 "О первом заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре финансов Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года, № 248 "О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре сельского хозяйства Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 249 "О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 250 "О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочном представителе Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 251 "О министре здравоохранения Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 252 "О министре промышленности и энергетики Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 253 "О министре строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 254 "О министре транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 255 "О министре труда и социальной защиты Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 256 "О министре физической культуры и спорта Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 257 "О министре цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 258 "О полномочном представителе Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 259 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 17 февраля 2018 г. № 17".
Указ Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 260 "О награждении государственными наградами Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 29 сентября 2020 года № 261 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 437-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 445-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 446-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 449-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 450-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 451-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 455-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 сентября 2020 года № 522 "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2019 г. № 78".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 сентября 2020 года № 523 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 сентября 2020 года № 524 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2020 году из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам, осуществляющим санаторно-курортное лечение в Чувашской Республике, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на частичное возмещение расходов на проживание и питание при проведении медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и лиц c хроническими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы и органов дыхания, фактически проживающих в Чувашской Республике".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 525 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 г. № 421".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 526 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики на 2021 год".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 527 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. № 537".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 528 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2001 г. № 167".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 529 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 г. № 385".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 530 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2009 г. № 177".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 532 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 533 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 482".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 534 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 января 2020 г. № 2".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 535 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 536 "О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в Чувашской Республике в 2020/21 учебном году".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 537 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 сентября 2020 года № 538 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 г. № 283".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2020 года № 543 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 71".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 784-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 800-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 811-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 812-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 813-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 814-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 815-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 836-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 838-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2020 года № 840-р.
Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 24.07.2020 г. по административному делу по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора Чувашской Республики А.П. Евграфова к Кабинету Министров Чувашской Республики.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 25 августа 2020 года № 372 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2020 г., регистр. № 6266).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 27 августа 2020 года № 480 (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2020 г., регистр. № 6272).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 197 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6274).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 25 августа 2020 года № 253 "Об утверждении Порядка осуществления Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики внутреннего финансового аудита" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6275).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 55-од "О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 21-од" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6276).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 4 сентября 2020 года № 01/06-615 "О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 сентября 2016 г. № 01-06/802" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6277).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/507 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11а" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6278).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/506 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 15" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6279).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/509 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом, конец XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 26" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6280).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/508 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Деревянный одноэтажный дом, в котором жил академик А.Н. Крылов, Герой Социалистического Труда, кораблестроитель, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 63" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6281).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/505 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом жилой, начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 13" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6282).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 01-07/510 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Каменный одноэтажный жилой дом, «Дом Саврасовой», XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Кирова, д. 23/ул. Горшенина, д. 8" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6283).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 1505 "О региональной Комиссии по расследованию побочных проявлений после иммунизации в Чувашской Республике" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.09.2020 г., регистр. № 6284).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 378 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.09.2020 г., регистр. № 6285).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 382 "Об индексации нормативов чистого дохода от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства за II квартал 2020 года" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.09.2020 г., регистр. № 6286).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 03/1-03/575 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 февраля 2015 г. № 03/1-03/76" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.09.2020 г., регистр. № 6287).
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