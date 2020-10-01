О строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Промозглой осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, в Чувашии и еще нескольких поволжских республиках и областях развернулось масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. По территории Чувашии линия обороны прошла вдоль Суры от села Засурское Ядринского района через села Пандиково Красночетайского и Сурский Майдан Алатырского районов и до границы республики с Ульяновской областью под Алатырем. Еще один рубеж — Казанский обвод — возводился по границе с Татарстаном.

На рытье окопов и траншей на территории республики поднялись более ста тысяч жителей Чувашии, работавших в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях. Более 300 км составляла протяженность оборонительных рубежей. В считанные месяцы, к 20 января 1942 года, приказ по возведению укреплений был выполнен, причем в нескольких районах даже досрочно. Этот невидимый фронт в тылу долгое время официально оставался «в тени» — историки только начинают разбирать рассекреченные документы, но из памяти людей его не стереть. Для нас те события навсегда останутся примером трудового героизма чувашского народа. И прежде всего — его женской половины.

Еще несколько лет сооружения Сурского рубежа силами колхозников поддерживались в полной боевой готовности. А в 1944 году, когда необходимость в них отпала, вышел приказ об их расформировании. Дзоты и землянки, к счастью, не пригодившиеся по назначению, послужили в мирных целях: их отдали под овощехранилища и полевые станы.

Местный краевед Анатолий Пояндаев стал инициатором и идейным вдохновителем возрождения шумерлинского участка линии обороны. В 2011 году, исследуя эти места, Анатолий Никанорович заметил, что следы шли параллельно Суре и располагались зигзагообразно. Обратившись в архив, он обнаружил, что как раз там и проходила линия Сурского оборонительного рубежа. Вместе с единомышленниками он подготовил план-проект восстановления исторического места, идею поддержали в шумерлинской школе № 3, а в 2013 году на берегу Суры впервые приступили к раскопкам.

Метр за метром окопы и землянки воссоздавали своими руками ученики и учителя школы № 3 — каждый год сюда приезжали участники поискового отряда «Поиск». Спорилось дело и благодаря помощи неравнодушных — в шумерлинские леса снаряжали экспедиции пограничники из общественной организации «Пограничное братство», судебные приставы республики, члены Русского географического общества, волонтеры. Всем вместе удалось реконструировать около 70 метров окопов. Под сенью деревьев притаились вырытые в земле рвы, пулеметные ячейки, минометная площадка, дзот, блиндаж, землянка — основные элементы, которые строили труженики Сурского рубежа. Сейчас этот участок в лесу — музей под открытым небом, часть экспозиции Шумерлинского историко-краеведческого музея. Дважды проект становился обладателем гранта Главы республики.

Волонтеры продолжают собирать по крупицам информацию о земляках-строителях Сурского рубежа. Немало информации уже имеется — ребята вместе со взрослыми встречались с участниками «фронта в тылу», записывали их воспоминания на видео (материалы хранятся в фондах городского музея), а некоторые ветераны выезжали сюда, прямо к окопам.

К 80-летию начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашском книжном издательстве идет работа над книгой, посвященной народному героизму. «Возведение рубежей — важная часть подвига жителей Чувашии, — отмечает одна из авторов издания, историк, доцент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Марина Широкова. Вся местная промышленность во многом на это работала — Чувашский стройтрест делал железобетонные колпаки для дотов, поставлялись проволока, пиломатериалы. Чем больше мы углубляемся в эту тему, тем больше понимаем, насколько стройка была значимой для республики. Важно как можно более полно восстановить историю Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

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