Вести Чувашии, 44 (1717) № 06.11.2020
Указ Главы Чувашской Республики "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159" от 23 октября 2020 года, № 278.
Указ Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90" от 26 октября 2020 года, № 279.
Указ Главы Чувашской Республики "О централизации отдельных функций, осуществляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики" от 28 октября 2020 года, № 280.
Указ Главы Чувашской Республики "О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики Щербаковой Р.В." от 28 октября 2020 года, № 281.
Указ Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171" от 28 октября 2020 года, № 282.
Указ Главы Чувашской Республики "О министре культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики" от 2 ноября 2020 года, № 284.
Указ Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 г. № 35" от 30 октября 2020 года, № 283.
Указ Главы Чувашской Республики "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166" от 2 ноября 2020 года, № 285.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 октября 2020 года, № 511-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 октября 2020 года, № 514-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 октября 2020 года, № 518-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 октября 2020 года, № 513-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 октября 2020 года, № 522-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 октября 2020 года, № 525-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 октября 2020 года, № 509-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 октября 2020 года, № 523-рг.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 750 "Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной на территории с. Сиява Порецкого района Чувашской Республики"
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 711 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13декабря2017 г. № 1212"
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 15 октября 2020 года № 195/п "О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17марта 2020 г. № 51/п"
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 9 октября 2020 года № 01-07/630 "О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 апреля 2020 г. № 01-07/241"
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 сентября 2020 года № 03/1-03/610 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 октября 2017 г. № 03/1-03/941"
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 368 "О смотре-конкурсе на звание «Лучший ветеринарный врач»
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 1435 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17мая 2019 г. № 958"
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 369 "О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 октября 2012 г. № 211"
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 236 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Передает земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, в безвозмездное пользование»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 381 "Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате пособия по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, и некоторым другим категориям женщин в соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 188/п "Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района и бюджету городского округа"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 951-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 949-р
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 25 сентября 2020 года № 255 "О Координационном совете по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике при Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики"
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 21 октября 2020 года № 209-о "Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в республиканский бюджет Чувашской Республики"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 954-р
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 5 октября 2020 года № 186-п "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенного учреждения, находящегося в ведении Министерства финансов Чувашской Республики, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Чувашской Республики"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2020 года № 939-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 952-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 953-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 октября 2020 года № 582 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2005 г. № 97"
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 октября 2020 года № 581 "О распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики муниципальным районам, занявшим призовые места по итогам проведения экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики"
Дело № 3а-146/2020 УИД 21OS0000-01-2020-000044-16 РЕШЕНИЕ
Дело № 66а-1699/ (номер дела в суде первой инстанции 3а-146/2020) ЧЕТВЕРТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № 3а-160/2020 УИД 21OS0000-01-2020-000069-38 РЕШЕНИЕ
Дело № 66а-1706/2020 (номер дела в суде первой инстанции 3а-160/2020) ЧЕТВЕРТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 235 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Передает земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 440 Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет прием заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников, прибывших на территорию Российской Федерации на основании визы, для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) и направлению их на рассмотрение Межведомственной комиссии по миграционной политике»
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 2 октября 2020 года № 1430 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики"
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 373 "О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 27 июня 2014 г. № 171"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 911-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 950-р
Дело № 3а-155/2020 УИД 21OS0000-01-2020-000057-74 РЕШЕНИЕ
Дело № 66а-1739/2020 (номер дела в суде первой инстанции 3а-155/2020) ЧЕТВЕРТЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 октября 2020 года, № 508-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 583 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2012 г. № 533"
Извещение о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества
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