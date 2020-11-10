С «теплыми» долгами с ветерком не прокатишься

Город проснулся. На чебоксарских дорогах - непрерывный поток автомобилей. В том числе - и на ул. Гагарина. Водители вряд ли подозревают, что здесь, возле стадиона «Спартак», за движением транспорта сегодня внимательно следит аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Судебные приставы проводят совместный с ГИБДД рейд по выявлению должников. Вместе с ними на дорогу вышли и представители филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Год завершается - самое время напомнить потребителям, задолжавшим энергокомпании за отопление и горячую воду, о платежной дисциплине.

И «Мерседес» на скаку остановят

На экране АПК высветился «красивый» госномер белого кроссовера «Мерседес Бенц» - полосатый жезл автоинспектора требует остановится. Женщина, находящаяся за рулем, объясняет, что машина принадлежит компании, в которой она работает. Штраф за нарушение правил движения в размере 500 рублей готова оплатить, так сказать, не отходя от кассы. Впрочем, не все так просто… Кроме штрафа, нужно потратиться еще и на исполнительский сбор. А он составляет кругленькую сумму – 10 тыс. рублей. «Как, за 500 рублей – еще 10 тыс.?»

- Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тыс. рублей с должника-гражданина и 10 тыс. рублей – с должника-организации, - зачитывают ей положение федерального закона «Об исполнительном производстве» судебные приставы. И женщина судорожно начинает названивать руководству…

Следующий клиент тоже не рад незапланированной остановке. Узнав о долге за коммунальные услуги в размере чуть более 8 тыс. рублей за коммунальные услуги, в том числе за тепловую энергию и ГВС, мужчина пытается оправдаться: мол, машина не моя, зарегистрирована на имя матери, и долг – тоже ее. И с округленными глазами удивляется перспективе ареста транспортного средства: «Не смешите меня: за мизерный долг хотите арестовать автомобиль стоимостью чуть ли не в миллион рублей? И вообще, при чем тут машина?»

Ему тоже приходится растолковать некоторые моменты все того же закона: судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника – чтобы понудить его выполнить требования исполнительного документа. Мужчина, кажется, понял, что с ним здесь не шутят – достает кошелек.

Здравствуйте, я ваш… пристав!

А «Дорожный пристав» между тем сигналит и сигналит – в один момент даже образовалась живая очередь из «пожелавших» побыстрее оплатить долги прямо на дороге водителей. К некоторым – очень большие вопросы. К примеру, к водителю серебристого «Фольксвагена», за которым числится задолженность в размере почти в 400 тыс. рублей. Мужчина пытается оправдаться: мол, задолженность оспаривает в суде, и еще неизвестно, чем дело закончится.

Но судебных приставов это мало интересует: есть исполнительный лист, который они обязаны исполнить. В том числе - посредством ареста имущества должника. Судебный пристав Калининского РОСП Марина Волкова (как оказалось, за ней как раз и числится этот исполнительный лист), очень рада нежданной встрече с должником. С 2018 года его разыскивает: тот по месту регистрации не проживает, письма пристава игнорирует – наконец-то встретились.

Да, нередки случаи, когда должники прямо здесь, на дороге, гасят большие долги. На прошлой неделе в Новочебоксарске одна женщина без лишних слов оплатила 300 тыс., чуть ранее в ходе рейда, проведенного возле одного из чебоксарских торговых центров, другая дама «не глядя» достала из сумки 200 тыс. рублей… Но водитель «Фольксвагена», сразу видно, не тот случай. Транспортное средство будет отправлено на штрафную автостоянку, если собственник в течение 10 дней не погасит долг, что, судя по его размеру, маловероятно, автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности. Словом, дожидаемся автоэвакуатора…

И рейды будут, и пени

За несколько часов приставы успели проверить десятки автомобилей – АПК «Судебный пристав» в очередной раз доказал свою эффективность. Только в ноябре, за три недели, с его помощью в республике проверено порядка 2,5 тыс. автомобилей, из них 143 арестованы за долги. Физическими лицами на месте оплачено более 4 млн. рублей, в том числе - задолженность перед энергокомпанией за отопление и горячее водоснабжение, которая нередко копилась годами. Потому и подтверждает директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович намерение проводить подобные рейды постоянно.

Да, наложение ареста на имущество должников никого не радует, но огромная задолженность клиентов вынуждает энергетиков прибегать к этой мере. В Чувашии недобросовестные потребители - физические лица, находящиеся на прямых расчетах с компанией «Т Плюс», задолжали энергокомпании 174 млн. рублей: 102 млн. – жители столицы республики, 72 млн. – новочебоксарцы. Есть, согласитесь, над чем работать.

Впрочем, есть в арсенале воздействия на должников и другие инструменты. А скоро станет еще больше. С 1 января наступающего года прекращается действие №424 постановления Правительства, которое в связи с распространением коронавирусной инфекции накладывало мораторий на отключение должников и взыскание пени по долгам за коммунальные услуги. Теперь же, с Нового года, энергетики намерены в полной мере использовать эти меры в работе с неплательщиками.

Впрочем, востребованы и меры поощрения добросовестных клиентов. К примеру, ставшая традиционной акция «В Новый год - без долгов!» Нынче ее тоже объявили. Физическим лицам – клиентам ЭнергосбыТа необходимо погасить задолженность за тепло и ГВС, если, конечно, таковая имеется, а также оплатить авансом услуги теплоснабжения за декабрь – и они станут участниками розыгрыша множества ценных подарков от энергокомпании.

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Николай КОНОВАЛОВ. Фото Дмитрия КОВАЛЕВА.