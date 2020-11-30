«Альткотельная» на финишной прямой

2 Раштав, 2020

Переход городов Чебоксары и Новочебоксарск в ценовую зону теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной», о необходимости которого в последнее время говорили как власти региона и муниципалитетов, так и энергетики, похоже, выходит на финишную прямую. В минувший четверг состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Рассматривались вопрос перехода на новую модель рынка тепловой энергии и опыт регионов, которые уже перешли к ней. Разговор коснулся и двух крупнейших городов Чувашии.

С опорой на Т Плюс

Напомним, в мае текущего года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Группой «Т Плюс» при внедрении в столице республики и городе-спутнике метода «альткотельной» - новой системы функционирования отрасли, основанной на стабильных долгосрочных правилах регулирования с учётом баланса интересов потребителей и производителей. Документ в режиме видеосвязи скрепили своими подписями Олег Николаев, тогда еще врио Главы ЧР, генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер, главы администраций городов.

При этом Олег Николаев соглашение с Т Плюс оценил как начало большого пути в улучшении состояния теплоснабжения в крупнейших муниципальных образованиях региона: «Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, так и в системе доставки тепла до потребителей, а главное — в надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для жителей городов была прогнозируемая и доступная цена».

 Андрей Вагнер, в свою очередь, подчеркнул, что «альткотельная» позволит компании привлечь деньги в теплоснабжение городов Чувашии: «Соглашение подтверждает наши намерения с точки зрения поддержания и развития теплосетей, обеспечения их безаварийной работы».

Новая модель сулит инвестиции

С оценкой состояния дел в отрасли теплоснабжения и опыта перехода на целевую модель рынка тепла на заседании рабочей группы Госсовета выступил министр энергетики России Николай Шульгинов. Он сообщил, что на рассмотрении Правительства России и Минэнерго находятся заявки на переход к модели «альткотельной» восьми городов, в том числе - заявки Чебоксар и Новочебоксарска.

Группа «Т Плюс» активно включилась в работу по переходу городов в ценовую зону теплоснабжения. В 12 городов своего присутствия, где, как планируется, заработает новая модель рынка тепла, она инвестирует 83 млрд. рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

   Он отметил, что сумма инвестиций почти в два раза больше, чем Т Плюс смогла бы вложить при существующем тарифном регулировании. Основной объём финансирования будет направлен на модернизацию теплосетевого хозяйства. Доля ветхих сетей в России сегодня составляет 70%. Нынешние темпы перекладки магистралей на уровне 1,4%, по его мнению, не обеспечат ни обновление сетей, ни качество теплоснабжения потребителей. Чтобы повысить надёжность и сохранить инфраструктуру в рабочем состоянии, необходимо ежегодно в течение 10 лет перекладывать не менее 3-4% сетей.

Так жить нельзя

Для Чебоксар и Новочебоксарска целевая модель рынка тепла - настоящее спасение. Министр строительства Чувашии Александр Героев, выступая в минувший понедельник на еженедельной планерке у Главы региона о готовности объектов ЖКХ к зиме, отметил, что средний возраст котельных в республике составляет 19 лет, но немало и таких, которые эксплуатируются 29 и более лет. Изношены сотни километров квартальных тепловых сетей.

Решение проблемы нарастающего износа теплосетевой инфраструктуры требует масштабных инвестиций. И единственным механизмом их обеспечения сегодня является целевая модель рынка тепловой энергии. Она предусматривает переход муниципального образования в ценовую зону теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной». При этом устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепло, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной с заданными параметрами. Стоимость тепловой энергии для каждого региона страны рассчитывается по формуле, утверждённой Правительством РФ, которое и принимает решение о переходе муниципального образования после согласования с Минэнерго, Минстроем и ФАС России.

Понимание необходимости масштабных инвестиций предопределило выбор республики в пользу целевой модели рынка тепла в сотрудничестве с Т Плюс. Вопрос был детально рассмотрен на уровне муниципалитетов и получил одобрение республиканских органов власти.

Котельные и теплотрассы ждут перемен

После подписания соглашения с Т Плюс в октябре энергокомпания, администрации Чебоксар и Новочебоксарска направили в Минэнерго России совместные обращения об отнесении городов к ценовой зоне теплоснабжения. В ноябре на площадке Минстроя России состоялись согласительные совещания, по итогам рассмотрения заявок Минстрой России согласовал проекты городов Чувашии.

Ждем распоряжений Правительства РФ – они станут официальным началом, скажем так, новой жизни городов. В Министерстве строительства Чувашии отмечают, что применение новой модели может начаться уже в следующем году.  Ожидается, что Чебоксары и Новочебоксарск будут отнесены к ценовым зонам теплоснабжения с 1 января 2021 года. Переходный период предусмотрен до 31 июля будущего года.

Положительное решение Правительства РФ позволит Т Плюс в ближайшие 25 лет вложить порядка 18 млрд. рублей в систему теплоснабжения Чебоксар. В Новочебоксарске за предстоящие 15 лет объем инвестиций превысит 3,6 млрд. рублей.

Реализации программы повысит надёжность системы теплоснабжения, а также качество оказания услуг потребителям. Модернизации системы теплоснабжения также благоприятно скажется на экологии двух крупнейших городов Чувашии.

Николай КОНОВАЛОВ

Кун хыççăн кун
Хыпар
энергетика

Комментари хушас

Image CAPTCHA
Введите символы, которые показаны на картинке.