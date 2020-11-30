«Альткотельная» на финишной прямой

Переход городов Чебоксары и Новочебоксарск в ценовую зону теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной», о необходимости которого в последнее время говорили как власти региона и муниципалитетов, так и энергетики, похоже, выходит на финишную прямую. В минувший четверг состоялось заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика». Рассматривались вопрос перехода на новую модель рынка тепловой энергии и опыт регионов, которые уже перешли к ней. Разговор коснулся и двух крупнейших городов Чувашии.

С опорой на Т Плюс

Напомним, в мае текущего года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Группой «Т Плюс» при внедрении в столице республики и городе-спутнике метода «альткотельной» - новой системы функционирования отрасли, основанной на стабильных долгосрочных правилах регулирования с учётом баланса интересов потребителей и производителей. Документ в режиме видеосвязи скрепили своими подписями Олег Николаев, тогда еще врио Главы ЧР, генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер, главы администраций городов.

При этом Олег Николаев соглашение с Т Плюс оценил как начало большого пути в улучшении состояния теплоснабжения в крупнейших муниципальных образованиях региона: «Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, так и в системе доставки тепла до потребителей, а главное — в надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для жителей городов была прогнозируемая и доступная цена».

Андрей Вагнер, в свою очередь, подчеркнул, что «альткотельная» позволит компании привлечь деньги в теплоснабжение городов Чувашии: «Соглашение подтверждает наши намерения с точки зрения поддержания и развития теплосетей, обеспечения их безаварийной работы».

Новая модель сулит инвестиции

С оценкой состояния дел в отрасли теплоснабжения и опыта перехода на целевую модель рынка тепла на заседании рабочей группы Госсовета выступил министр энергетики России Николай Шульгинов. Он сообщил, что на рассмотрении Правительства России и Минэнерго находятся заявки на переход к модели «альткотельной» восьми городов, в том числе - заявки Чебоксар и Новочебоксарска.

Группа «Т Плюс» активно включилась в работу по переходу городов в ценовую зону теплоснабжения. В 12 городов своего присутствия, где, как планируется, заработает новая модель рынка тепла, она инвестирует 83 млрд. рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Он отметил, что сумма инвестиций почти в два раза больше, чем Т Плюс смогла бы вложить при существующем тарифном регулировании. Основной объём финансирования будет направлен на модернизацию теплосетевого хозяйства. Доля ветхих сетей в России сегодня составляет 70%. Нынешние темпы перекладки магистралей на уровне 1,4%, по его мнению, не обеспечат ни обновление сетей, ни качество теплоснабжения потребителей. Чтобы повысить надёжность и сохранить инфраструктуру в рабочем состоянии, необходимо ежегодно в течение 10 лет перекладывать не менее 3-4% сетей.

Так жить нельзя

Для Чебоксар и Новочебоксарска целевая модель рынка тепла - настоящее спасение. Министр строительства Чувашии Александр Героев, выступая в минувший понедельник на еженедельной планерке у Главы региона о готовности объектов ЖКХ к зиме, отметил, что средний возраст котельных в республике составляет 19 лет, но немало и таких, которые эксплуатируются 29 и более лет. Изношены сотни километров квартальных тепловых сетей.

Решение проблемы нарастающего износа теплосетевой инфраструктуры требует масштабных инвестиций. И единственным механизмом их обеспечения сегодня является целевая модель рынка тепловой энергии. Она предусматривает переход муниципального образования в ценовую зону теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной». При этом устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепло, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной с заданными параметрами. Стоимость тепловой энергии для каждого региона страны рассчитывается по формуле, утверждённой Правительством РФ, которое и принимает решение о переходе муниципального образования после согласования с Минэнерго, Минстроем и ФАС России.

Понимание необходимости масштабных инвестиций предопределило выбор республики в пользу целевой модели рынка тепла в сотрудничестве с Т Плюс. Вопрос был детально рассмотрен на уровне муниципалитетов и получил одобрение республиканских органов власти.

Котельные и теплотрассы ждут перемен

После подписания соглашения с Т Плюс в октябре энергокомпания, администрации Чебоксар и Новочебоксарска направили в Минэнерго России совместные обращения об отнесении городов к ценовой зоне теплоснабжения. В ноябре на площадке Минстроя России состоялись согласительные совещания, по итогам рассмотрения заявок Минстрой России согласовал проекты городов Чувашии.

Ждем распоряжений Правительства РФ – они станут официальным началом, скажем так, новой жизни городов. В Министерстве строительства Чувашии отмечают, что применение новой модели может начаться уже в следующем году. Ожидается, что Чебоксары и Новочебоксарск будут отнесены к ценовым зонам теплоснабжения с 1 января 2021 года. Переходный период предусмотрен до 31 июля будущего года.

Положительное решение Правительства РФ позволит Т Плюс в ближайшие 25 лет вложить порядка 18 млрд. рублей в систему теплоснабжения Чебоксар. В Новочебоксарске за предстоящие 15 лет объем инвестиций превысит 3,6 млрд. рублей.

Реализации программы повысит надёжность системы теплоснабжения, а также качество оказания услуг потребителям. Модернизации системы теплоснабжения также благоприятно скажется на экологии двух крупнейших городов Чувашии.

Николай КОНОВАЛОВ